Lacunza: “No vamos a permitir una corrida cambiaria irracional del dólar”

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró hoy que no permitirá ‘una corrida irracional‘, e insistió con que el tipo de cambio actual ‘está largamente‘ por encima del valor de equilibro.

‘No permitiremos una corrida irracional, para eso están las reservas. Es indudable que el tipo de cambio actual está largamente por encima del valor de equilibro. No hay razón para promover un alza cambiaria‘, sostuvo el funcionario.

En declaraciones formuladas este miércoles a radio Mitre, Lacunza consideró que tanto la Nación como las provincias, deberán esforzarse para ‘compensar el efecto sobre el bolsillo del shock cambiario‘ que se produjo la semana pasada.

‘El esfuerzo no puede ser de una jurisdicción en particular, sino que tiene que ser de todos. Hay que llevar medidas de alivio, todos tenemos que hacer las cuentas y las correcciones que haya que hacer para que las medidas sean financiadas. La mayor recaudación va a garantizar las medidas que se tomaron‘, enfatizó.

El flamante jefe del Palacio de Hacienda también hizo referencia a cómo será su vínculo con el FMI: ‘hablé (con el organismo) el lunes a la noche. Me comuniqué antes de asumir. El programa sigue vigente, justamente ayer también me ocupé de mostrar cumplimiento de metas fiscales‘.

‘Vamos a cumplir la pauta anual. El acuerdo sigue vigente, el comunicado del FMI refleja esa conversación‘, indicó el ministro, y comentó que ‘les pedí unos días para terminar de configurar el estado de situación y delinear los próximos pasos‘.

Ayer, poco después de la asunción de Lacunza, el vocero del Fondo Monetario, Gerry Rice, aseguró que el organismo ‘sigue de cerca‘ la crisis económica y financiera argentina, y confirmó que ‘pronto‘ enviará una misión a Buenos Aires.

En este marco, el funcionario consideró imprescindible lograr un ‘compromiso de ponerse todos de acuerdo para cuidar a los argentinos y la estabilidad‘ de la economía.

‘Estamos atravesando un momento económico delicado, es un momento complejo como son todos los períodos electorales en Argentina, no hay espacio para especulaciones personales‘, subrayó.

Y añadió: ‘tenemos que ser todos muy prudentes y muy sensatos‘.