Se demora la llegada del VAR a la Superliga

La llegada de la tecnología al fútbol argentino, que estaba prevista para el mes próximo, se demorará a raíz de la situación económica del país.

El director nacional de arbitraje de la AFA, Federico Beligoy, había afirmado: "Con un cálculo optimista y cumplimentando toda la serie de pasos, aspiramos a que en septiembre desembarque la tecnología para que exista la justicia deportiva".

De hecho, a fines de ese mes se realizó una capacitación de cuatro días con instructores de Conmebol a la cual concurrieron cerca de 40 árbitros y asistentes de primera división y algunos del ascenso con buena proyección.

La misma fue sólo teórica debido a que no se trajeron las cabinas de simulación que suelen utilizarse en este tipo de prácticas.

Si bien a los árbitros les anunciaron que iban a continuar el protocolo y las prácticas, no se dio ninguna más desde entonces, de acuerdo a lo que reconocieron varios de ellos.

Beligoy había anunciado que "por una cuestión presupuestaria, es más que factible que el debut de la tecnología no sea en todos los partidos de cada fecha".

Si bien algunos países como España pudieron implementarlo en todos los encuentros por una cuestión logística y presupuestaria, en Argentina es casi imposible que eso suceda.

Para abaratar costos, la intención es que haya sólo un lugar como el predio de AFA en Ezeiza donde se reciban todas las señales de los partidos en simultáneo, pero hay dos inconvenientes: por una cuestión de ubicación, la empresa que brinda el servicio de fibra óptica todavía no llegó a esa zona.

Además, dos estadios como el de Defensa y Justicia y el de Patronato de Paraná tienen el mismo inconveniente y junto con la compañía se está tratando de subsanar esa traba.