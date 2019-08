El doloroso pedido de ayuda de una amazona al ver cómo se incendia su hogar en Brasil

La situación que está viviendo Brasil en estos momentos es muy triste y es que el incendio forestal, que se viene propagando durante ya varios días y que no puede ser controlado por las autoridades respectivas, ha llegado a quemar una gran parte de la amazona en Latinoamérica, dejando al “pulmón” de nuestro continente casi muerto.

No solamente se ha visto afectada la “zona verde”, sino que también la fauna del lugar y es que una gran cantidad de animales han perecido a causa del siniestro pero en Twitter, una usuaria subió un video muy triste, en donde vemos cómo una aldeana veía cómo su hogar se quemaba en su totalidad mientras rogaba por ayuda.

Brazil’s President @jairbolsonaro is destroying the Amazon, 13 football fields per day is the size of the destruction, will anyone do anything about it? @cnnbrk @CNN @BBCWorld @BBCBreaking This lady is screaming for help of the media as they just burned the natives village! pic.twitter.com/6Wnl75MAM6