Consultada sobre si los contenidos pueden recuperarse en la escuela, la presidenta del Colegio Profesional de Psicopedagogos de Salta, Viviana Bazán, señaló que "el tiempo perdido ya está perdido" y que "lo triste en este tipo de luchas (de reclamos salariales) es que los únicos perjudicados son los chicos y, en definitiva, nadie piensa en ellos".

Sobre la recuperación de contenidos, Bazán se preguntó: "¿Se va a recuperar a costa de qué?, ¿de saturar a los chicos con trabajos, con más tareas?". También advirtió que aparte de los días de clases que se pudieran haber perdido por el paro en lo que va del año, septiembre en Salta es particular por la celebración del Milagro, la fiesta de los estudiantes y las giras de fin de curso, es decir, que se van a seguir perdiendo días de enseñanza y aprendizaje.

"Entonces, deben recuperar contenidos en el mismo tiempo que tienen que desarrollar los contenidos que corresponden al momento. Después a fin de año, es habitual escuchar a muchos chicos decir que les tomaron contenidos que no habían sido vistos o entendidos, y aunque los docentes digan que no es así, la realidad es que van pasando de temas sin importar si el chico entendió o no entendió", planteó Bazán. De todas maneras, se solidariza con la lucha de los maestros dado que considera que se trata de un reclamo salarial "real" de trabajadores.

Al respecto, opinó que "esto es una cadena, el Gobierno, las políticas de Estado, lamentablemente Salud y Educación son las variables de ajustes de todos los gobiernos y la gente siempre es la más perjudicada".

De acuerdo a la circular 4 que llegó a los establecimientos educativos, se debe dar prioridad absoluta al dictado de clases. No se deben planificar actividades que se superpongan a las mismas, estas se deben hacer en contraturno.

Otro dato a tener en cuenta es que los docentes que no adhirieron a la huelga no debían presentar un proyecto, pero sÍ prever el ajuste de contenidos, por los pocos alumnos presentes en esos días.

Horas perdidas

Hasta 92 horas de clase perdieron alumnas y alumnos de las escuelas primarias públicas por el paro docente en Salta, entre marzo pasado y después de las vacaciones de invierno. En la educación media son (hasta) 80 horas, en el caso de las secundarias comunes; mientras que en las técnicas esta cantidad puede llegar casi a duplicarse, habida cuenta de que allí las jornadas son más extensas por los talleres.

Por otra parte, la Provincia no cumplirá la meta de 187 jornadas áulicas fijadas para este año. Hasta ahora, deberá restarle los 23 días efectivos (ocho en marzo y 15 en julio) de protestas.