Vecinos de Bº Remanso se quejan por la falta de servicios y afirman: "No figuramos ni en el mapa"

Vecinos del barrio Remanso, Cerrillos, se quejan por la falta de reposición de luminarias y el mal estado de las calles. Sergio, conocido biker salteño y dueño de una residencia familiar de la zona, dijo que “el estado de las calles es muy malo y muchas veces tenemos que comprar nosotros el ripio y esparcirlo por la traza de las diferentes cuadras para poder transitar medianamente bien”.



En una nota dada a conocer en los últimos días dicen sentirse olvidados por “cuestiones relacionadas con los servicios públicos, arreglo de calles”, reposición de luminarias y el estado de abandono que presentan los lotes deshabitados.

El barrio se emplaza cerca del centro, sin embargo es como si “estuviésemos a decenas de kilómetros”, explicó Sergio, con manifiesto disgusto por la situación. “Es como si no fuéramos parte del pueblo. No tenemos acceso a la telefonía ni a internet, y hace diez años que vivimos aquí. Desde el municipio podrían hacer de gestores. No figuramos ni en los mapas”, se quejó y pidió la intervención de la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de ese amplio sector ubicado a escasos 400 metros de la plaza principal.