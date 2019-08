Macri dijo que la derrota en las PASO fue un "palazo'

El presidente Mauricio Macri reconoció ayer que el resultado adverso que recibió durante las PASO en su carrera por la reelección "fue un palazo" que adjudicó a un "voto bronca" por la situación económica y confió en que logrará revertirlo en las elecciones generales de octubre. A la vez, pidió escuchar "la visión" que tiene sobre el país la expresidenta Cristina Fernández, candidata a vicepresidenta, porque, dijo, "el silencio no da tranquilidad".

Macri realizó esas declaraciones al participar como invitado del seminario Democracia y Desarrollo, organizado por el grupo Clarín en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde mantuvo un diálogo abierto con periodistas cerca de 50 minutos, sin cruzar con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien más temprano también había sido entrevistado en el evento.

"Quiero recoger el guante del cimbronazo porque antes que presidente soy una persona. Fue un palazo, por el resultado y por lo sorpresivo. Hoy estoy bien, trabajando", arrancó el mandatario en alusión a la derrota electoral en las últimas PASO.

Para Macri el mensaje ha sido "contundente" en las urnas. Describió que en abril de 2018 el país se quedó sin crédito "arrancó un proceso recesivo que ha sido muy duro para mucha gente, agotador, agobiante".

Por eso, concluyó que hubo "un voto por bronca" en la última elección. "Y tienen razón", dijo Macri, autocrítico con su formación de ingeniero al recordar que lo llevó a poner "el foco en lo estructural, en las bases".

El mandatario dijo que entonces "desatendió" otras cosas, entre las que señaló que "lo que hemos hecho no alcanza para que todos tengan la heladera llena y puedan vivir mejor" pero prometió "un foco distinto para nuestro segundo mandato".

Luego, repasó logros de su gestión y sostuvo: "Vamos a seguir dando la batalla en cada barrio al narcotráfico".

Asimismo, alabó al turismo como "creador de recursos y empleo" y, en ese punto tuvo su primera mención a la plataforma del Frente de Todos, al que aludió varias veces. Macri elogió que los kirchneristas hayan incluido el crecimiento del turismo entre sus propuestas pero se preguntó cómo lo harán si con ellos "están los gremios que quieren que se cierren las low cost y que no lleguen otras aerolíneas" al país.

En otro tramo, le pidió al Frente de Todos que explique cómo llevará adelante sus propuestas y se quejó porque "el único que habla" es Alberto Fernández.

"Me alegra que esté con una actitud de moderación y de desandar muchas cosas que sucedieron", dijo sobre su contrincante, y afirmó que en las elecciones "la alternativa es que continúe este gobierno o vuelva a gobernar Cristina desde el lugar que esté" en la fórmula presidencial.

Macri advirtió: "Lo que necesitamos en esta campaña es que cada uno hable y diga lo que propone", y consideró que "la enorme mayoría de los votos" del kirchnerismo son de la exmandataria.

Por eso, remarcó que era "importante que escuchemos su visión" sobre el presente y el futuro del país.

"Esa instrucción de que nadie pueda hablar no da tranquilidad", dijo en referencia al Frente de Todos, y aseguró que "en nuestro espacio todos pueden hablar".

En otro tramo del diálogo defendió a su equipo, aseguró que "no va a haber más cambios en Gabinete" luego de la salida del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y dijo sentirse tan responsable de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires como en cualquier otro distrito.

Por otra parte, defendió la gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y dijo que los ataques en su contra eran "una forma de criticar al Presidente sin hacerlo y yo lo asumo de esa manera, acepto las críticas".

"Todos tenemos historia, no me puedo hacer el distraído de los tres años y medio que goberné pero ellos no pueden hacerse los distraídos de los 12 años que gobernaron", dijo el Presidente en alusión a los dirigentes del kirchnerismo.

Y, remarcó que "el poder es algo delicado. Hay que lograr que el poder se maneje con autoridad pero con honestidad y con salud mental".

"No estoy acá ni por el poder ni la fama ni el dinero, sino porque sueño con un país donde cada argentinos pueda prever", afirmó el mandatario, y agregó que esa previsión debe incluir "ir al supermercado y no encontrarse con una sorpresa".

Macri resaltó que su gobierno buscó "otra forma de convivencia y otra cultura de poder con obras para el desarrollo y apertura de los mercados".

"Sigo creyendo que mucha gente no fue a votar y que en una segunda reflexión la bronca va a ser compensada con una visión de presente y futuro distinta", concluyó el mandatario al hablar en el Malba.