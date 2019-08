Le devolvieron la documentación y Zanchetta podrá volver a viajar

El juez de Garantías 2 de Orán Claudio Parisi tuvo en cuenta que que el imputado Gustavo Oscar Zancheta, acusado del delito de abuso sexual simple calificado, prestó constantemente colaboración con la justicia, desde el inicio de la causa que se sigue en su contra, por lo que mantener las medidas de coerción impuestas sería privar al mismo de poder continuar con su labor cotidiana.

El juez destacó que a lo largo de la causa pudo observarse que el imputado cumplió con el condicionamiento efectuado durante la etapa de investigación, prestando declaración en forma espontánea, sometiéndose a los informes psicológicos, entregando la documentación de viaje y asistiendo al juzgado cuando fue citado.

Teniendo en cuenta que la fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio, con lo que concluyó la etapa investigativa, no restan medidas probatorias pendientes que necesiten de la presencia del imputado, y que su conducta no permite sospechar que el mismo no acudirá a los llamados de la justicia, el juez entendió que deben revocarse algunas de las medidas impuestas en su oportunidad, y que se encuentran relacionadas con su situación laboral, la que no afecta al proceso a futuro.

Por ello, el juez Parisi decidió hacer lugar al pedido de levantamiento de medidas coercitivas presentado por la defensa, dejando sin efecto las medidas impuestas el 6 de junio pasado, pero ordenó la vigencia de las siguientes: obligación de presentadse a las citaciones que se le cursen tanto desde la fiscalía como por parte del juzgado interviniente; abstenerse de realizar cualquier acto que obstaculice el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley; prohibición de acercarse a las víctimas y su grupo familiar.

Ante ello, se declaró el cese de la prohibición de salir del país que pesaba en si contra, por lo que la documentación de viaje le fue restituída.

El 6 de junio de 2019, Gustavo Oscar Zancheta se presentó espontáneamente en la fiscalía penal interviniente al tomar conocimiento de la denuncia que pesaba en su contra, a fin de regularizar su situación y estar a derecho. Luego, el 8 de agosto, cuando fue citado por el Juzgado de Garantías, donde aportó su número de teléfono y correo electrónico donde puede recibir notificaciones futuras.