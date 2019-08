Del Potro confirmó que volverá "a jugar al tenis pronto"

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy que volverá "a jugar al tenis pronto", dos meses después de haber puesto en duda su continuidad como profesional, debido a una nueva lesión en la rodilla, de la que se encuentra en plena rehabilitación.

"Quería contarles que voy a volver a jugar al tenis pronto", inició Del Potro, con un semblante feliz, su mensaje a través de sus cuentas oficiales en distintas redes sociales.

"Todavía no sé la fecha exacta, pero seguramente en los próximos días se van a enterar de varias novedades", agregó el tandilense, de 30 años.

Del Potro, además, aprovechó para agradecer los mensajes de aliento que sus fanáticos le hicieron llegar en estos meses de incertidumbre sobre su continuidad como profesional.

Es que el pasado 21 de junio, el propio tenista había revelado estar "triste", porque no sabía si podría volver a jugar en el circuito ATP, justo antes de operarse en la ciudad española de Barcelona de su fractura en la rótula de la rodilla derecha.

"No puedo hablar de mucho de lo que va a pasar más adelante, ojalá que pueda recuperar mi salud y mi rodilla. Y si fue mi último partido de tenis el otro día, no lo sé", había asegurado, visiblemente afectado.

Pero ahora el semblante se modificó en el tandilense, que si bien estará ausente en el US Open, último Grand Slam de la temporada, se ilusiona con el retorno que le permita no perder tantos puestos en el ranking.

Esta semana, Del Potro apareció en el puesto °16 del escalafón armado por la ATP, donde perdió cuatro posiciones, producto de su ausencia forzada.

El tandilense sufrió la lesión en el debut en el ATP 500 de Queens, en la victoria sobre Denis Shapaovalov y sucedió en el octavo game del segundo parcial cuando avanzó hacia la red para devolver un tiro del canadiense, se resbaló y flexionó su pierna, exigiendo mucho la zona.

A finales de 2018, Del Potro ya había sufrido una rotura en la rótula que lo obligó a dar por terminada su temporada y ahora el tenista se perderá el torneo de Wimbledon que comenzará el próximo 1º de julio.