Se disputa la 10ª fecha del Honor 

El torneo más importante del hockey local ya abrió su décimo capítulo y hoy se disputarán los partidos de mayor relevancia.

En la sede espinaca, Popeye B recibirá al único puntero Gimnasia y Tiro Celeste, hoy a las 17.45.

Popeye A, el equipo que lleva 14 títulos consecutivos, se encuentra en el segundo puesto y hoy jugará ante Cachorros en condición de visitante, a las 17.

Jockey Rojo va a recibir a Tigres Negro en la rotonda de Limache; Gimnasia y Tiro Blanco hará lo propio ante Villa Mitre en el barrio Limache; Tigres Rojo será local de Universitario Rugby Blanco en Villa San Lorenzo; Universitario Hockey recibirá a Grand Bourg en el predio de la U Rugby y Popeye C, en el predio espinaca, se medirá ante Universitario Rugby, entre otros duelos de primera, como en la zona ascenso.

Un nuevo clásico

Si bien son dos equipos en formación en el hockey, los cruces entre Central Norte y Juventud Antoniana no pasan desapercibidos.

Santos y cuervos jugarán hoy en sus diferentes categorías en la cancha de Villa Mitre.

La sexta se medirá a las 10.20, a las 11.40 será el turno de octava, novena y décima. La quinta hará lo propio a las 13, la segunda a las 14.20, intermedia a las 15.30 y la primera desde las 17.

Mañana será el turno de los caballeros con un duelo que promete. Villa Mitre chocará ante Popeye, dos animadores de la competencia, se enfrentarán a las 17. A la misma hora, en la zona sur de la ciudad Cachorros se enfrentará a Universitario Hockey.

Completarán las damas: Cachorros B ante Mitre, Jockey Blanco vs. Tigres Blanco y GyT Azul ante Cachorros B.