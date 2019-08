Con el Pipa Higuaín y Dybala, Juventus abre la liga italiana

En Europa solo faltaba que comience la Liga italiana. Y llegó la hora. Juventus, el campeón vigente, será el encargado de abrir hoy la Serie A.

Con Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala entre sus filas, la “juve“ visitará a Parma, desde las 13 hora argentina, partido que será televisado por ESPN3.

“Dybala nunca será un problema para el Juventus porque es un grandísimo jugador. Tácticamente Sarri (el DT) lo usa como falso nueve y lo está haciendo bien. Hizo una buena pretemporada”, afirmó Pavel Nedved, el vicepresidente de Juventus.

A su vez, opinó sobre el Pipa: “Higuaín es un jugador de nuestra plantilla, un jugador fuerte. Si digo que es uno de los dos o tres mejores delanteros centros del mundo no me equivoco. Lo tiene todo, fuerza, velocidad, técnica y muchos goles”, aseguró.

Parma-Juventus será el primer partido de la temporada 2019/20; el segundo lo protagonizarán, desde las 17.45, Fiorentina (con Giovanni Simeone y Germán Pezzella) y Napoli.

Por su parte, el Inter de Milán, que tiene a Lautaro Martínez y está en conflicto con Mauro Icardi, cerrará la fecha el lunes ante Lecce.

De los 24 jugadores argentinos que tomarán parte del certamen, Lautaro Martínez asoma como la figura saliente; no solo por su calidad personal y las expectativas que genera, sino porque otras estrellas como Dybala, Icardi o Higuaín, por una u otra razón, aparecen con sus posibilidades relegadas.

Icardi directamente no está en los planes de Inter, con el que atraviesa un largo conflicto contractual.

En el caso de Dybala, Juventus intentó durante todo el verano europeo transferirlo a otro equipo; y su compañero Higuaín, que volvió de Chelsea de Inglaterra, debe sacrificarse para ganarse un lugar, aunque en su caso obra a favor el cariño que le tiene el nuevo entrenador del equipo turinés, Maurizio Sarri.

De la segunda línea de argentinos, sobresalen Simeone y Pezzella en la Fiore, Joaquín Correa en Lazio y el trío de Udinese compuesto por el arquero Juan Musso, Rodrigo de Paul e Ignacio Pussetto, aunque sus equipos no están entre los candidatos al título.

Juventus, liderado por el astro portugués Cristiano Ronaldo, junto con Inter y Napoli, asoman otra vez como los favoritos a la corona; Roma y Milan buscarán recuperar terreno y prestigio, y para el resto queda la ilusión de meterse en la zona de copas europeas, como lo hizo el Atalanta de José Luis Palomino y Alejando Gómez el año pasado, que fue cuarto y se clasificó para la Liga de Campeones.

Respecto de la temporada 18/19 ya no están Empoli, Frosinone y Chievo Verona, que bajaron a la Serie B y cuyos lugares fueron ocupados por Hellas Verona, Lecce y Brescia. Ninguno de los ascendidos tiene jugadores argentinos.

Los argentinos

Atalanta

José Luis Palomino

Alejandro ‘Papu‘ Gómez

Bologna

Nehuén Paz

Rodrigo Palacio

Cagliari

Lucas Castro

Santiago Colombatto

Fiorentina

Giovanni Simeone

Germán Pezzella

Genoa

Cristian Romero

Inter

Lautaro Martínez

Mauro Icardi

Juventus

Paulo Dybala

Gonzalo Higuaín

Lazio

Joaquín Correa

Milan

Lucas Biglia

Mateo Mussacchio

Roma

Federico Fazio

Diego Perotti

Javier Pastore

Sampdoria

Gonzalo Maroni

Torino

Cristian Ansaldi

Udinese

Juan Musso

Rodrigo de Paul

Ignacio Pussetto

La primera fecha

La primera fecha de la liga italiana continuará mañana, con los siguientes partidos: Udinese vs. Milan (a las 13), Hellas Verona vs. Bolonia (15.45), Cagliari vs. Brescia (15.45), Roma vs. Génova (15.45, por ESPN3), Sampdoria vs. Lazio (15.45), SPAL vs. Atalanta (15.45) y

Torino vs. Sassuolo (15.45). El lunes cerrará el Inter frente a Lecce (15.45, por ESPN2).