Patricia Lozano (Mosconi): contaba para este mes con la asignación universal, pero no me pagaron. Le agradezco si puede informar.

Buen día Patricia. Hemos recibido muchas consultas sobre ese tema. Este mes los beneficiarios de asignaciones familiares se alarmaron porque al chequear las fechas de cobro online, figuraban las siglas CUNA. Esto se debe a que la semana pasada el Gobierno oficializó el Sistema de Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia (CUNA), se trata de un procedimiento de control, validación, liquidación y puesta al pago de las asignaciones familiares que paga Anses. CUNA no es una nueva prestación o cobertura social sino un sistema liquidador que implementó el organismo para simplificar los procesos y reducir los tiempos de resolución. Lo cierto es que la implementación de este nuevo sistema modificó las fechas de cobro de las asignaciones familiares y universales. Ante la duda se puede consultar la fecha y lugar de cobro en (http:/ /servi cioswww.an ses.gob .ar/dondecobro/).

Estela Ruiz (Capital): tengo una discapacidad y tramité la pensión por invalidez. Me la rechazaron porque estoy casada y mi marido trabaja en blanco. Por favor si me puede aclarar si es correcto.

Buen día Estela. Comprendo su difícil situación. Le comento: de acuerdo a la normativa vigente tienen derecho a una pensión no contributiva por invalidez las personas que acrediten una disminución de 76% o más de su capacidad laboral siempre que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social. En este sentido se exige no percibir beneficios del Estado, no estar empleado en relación de dependencia ni registrado como autónomo o monotributista, tampoco tener ingresos o bienes a su nombre que permitan la subsistencia. Este requisito es extensible al grupo familiar. Además, como requisitos adicionales, se debe ser menor de 65 años de edad, ser argentino nativo o naturalizado, al menos con 5 años de residencia, o también extranjero, pero con 20 años de residencia efectiva en el país.

Carlos Medrano (Vaqueros): estimado licenciado: ¿usted tiene información sobre si habrá un bono para jubilados para ayudar a paliar la crisis que estamos pa

sando?

Buen día Carlos. Durante esta semana hubo una serie de especulaciones sobre si los jubilados y pensionados recibirían o no algún tipo de bono, como los que se otorgó a los beneficiarios de la asignación universal, a los trabajadores registrados y a los empleados públicos. Se hablaba de un bono que podría ser de hasta $3.000 por única vez con los haberes de septiembre o también de la posibilidad de que se adelantara el último aumento del año previsto para diciembre. Finalmente parece que las ilusiones se fueron desvaneciendo con el pasar de los días.

Lo que sí está firme, por ley, es el aumento del 12,22% a partir del 1 septiembre y, desde ayer, se conoció la última suba del año que tendrá vigencia desde el 1 de diciembre. Se trata de un aumento del 8,71%, un porcentaje con sabor a poco y que se percibirá en el lejano mes de diciembre.

Luego de un 2018 en el que la suba de los precios ascendió al 47,6%, y los haberes aumentaron el 28,5%, es decir un retroceso de 19,1 puntos, se esperaba un mejor 2019. Pero este año los haberes subirán el 51,03% contra una inflación estimada hoy de entre 50 y 55%.

x