Malestar entre médicos de Bolivia y Argentina por la gripe

Los hospitales públicos bolivianos aseguran no tener condiciones técnicas ni sanitarias para atender a pacientes con H1N1 y quieren derivarlos a Tartagal.

Profesionales médicos del hospital Rubén Zelaya de Yacuiba (Bolivia) no disimularon su malestar con sus pares argentinos ya que según relataron a la prensa del vecino país, ellos intentaron trasladar a dos pacientes con el virus de la influenza H1N1 a la Argentina, pero en el hospital de Tartagal les respondieron que no disponen de lugar en el servicio de terapia intensiva.

Según el periódico digital El Chaco Informa, que se edita en el departamento (provincia) de Tarija, dos pacientes internados en el hospital Zelaya de Yacuiba afectados por la gripe H1N1 se encuentran en estado crítico, por lo que requieren con urgencia ser evacuados a centros de mayor complejidad. Esos centros están en Argentina, al otro lado de la frontera.

El director del hospital Rubén Zelaya, el médico Óscar Aliaga, manifestó: "Los pacientes se encuentran en estado muy crítico, los terapistas cubanos nos indicaron que necesitan ser evacuados de manera inmediata a otro centro de mayor complejidad, porque nosotros no estamos en las condiciones de poderlos apoyar en terapia intensiva, los equipos respiradores automáticos no están funcionando bien, además requieren estudios de laboratorio que lamentablemente nosotros no estamos pudiendo resolverlos por falta de reactivos, como son los estudios de bacteriología, para poder hacer un tratamiento más dirigido", explicó el profesional médico con lo que desnudó las graves falencias de los hospitales públicos bolivianos.

En ese orden, señaló que se pusieron en contacto con el hospital San Juan de Dios de Tarija para poder derivar a los pacientes, "pero indicaron que no tienen espacio en terapia intensiva y que están colapsados; una respuesta similar recibimos del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Hay una posibilidad para evacuarlos a Santa Cruz, pero está sujeto a que nos confirmen que tienen el espacio para los dos pacientes que están muy graves", explicó el profesional médico a la prensa del vecino país.

Aunque Aliaga no lo precisó en sus declaraciones a la prensa del sur de Bolivia, el mayor inconveniente que tienen los hospitales de Tarija y Santa Cruz para recibir a pacientes que van del interior del país como de la zona del Gran Chaco Boliviano es que los familiares de los enfermos deben abonar la totalidad de los gastos que demandan el traslado, la internación, honorarios profesionales, estudios de laboratorio y medicamentos. A eso obedece la insistencia de los hospitales en trasladarlos hacia Tartagal donde la atención en salud aún para pacientes bolivianos sigue siendo gratuita en los hospitales públicos de Salta.