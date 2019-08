Preocupa la merma en la entrega de medicamentos a afiliados de Profe

Reciben hasta un 50% menos de los medicamentos solicitados. Debido a las deudas que Profe tiene con muchas farmacias, ya no es posible recurrir a ninguna cuando el plan no tiene la droga recetada.

Desde el área de Acción Social del municipio de Gemes mostraron su preocupación por la creciente merma en la entrega de medicamentos por parte del Plan Profe, que se viene notando desde principios de año.

El Plan Profe, al que muchos confunden con una obra social, fue creado para beneficiar a todas aquellas personas que perciben una pensión no contributiva por discapacidad o por madre de siete hijos, con la entrega de medicamentos de altos costos y que son prescriptos de por vida, como son aquellos casos de enfermedades oncológicas o de tipo neuronal.

A cada beneficiario se le descuenta en forma mensual $200 para Profe y el carnet que obtienen se debe renovar cada tres meses.

Con la finalidad de centralizar los pedidos de medicamentos, evitar el gasto que genera un viaje a Salta y el tiempo de espera en la atención, se creó un área dentro de Acción Social, destinada a la recepción y gestión de los medicamentos.

"Nosotros solo hacemos de intermediarios, recibimos las recetas y realizamos el viaje a Salta para gestionar la entrega en Profe, este servicio es muy beneficioso para los pacientes, debido a que se evitan el gasto de traslado y todo el tiempo de espera hasta conseguir el remedio solicitado por el médico, muchas personas están imposibilitadas de viajar por lo tanto nos hacemos cargo de traerle el medicamento que necesitan" expresó la secretaria Marta Miranda.

Debido a las deudas que Profe tiene con muchas farmacias, ya no es posible recurrir a algunas de ellas cuando la droga recetada no se encuentra en existencia en el Plan, "en estos últimos meses estamos recibiendo hasta un 50% menos de los medicamentos solicitados, nos toca entonces informar al paciente sobre lo que no pudimos conseguir y se enojan con nosotros, nos acusan de quedarnos con los medicamentos, por esa razón nos vimos en la necesidad de informar lo que está pasando".

Según lo expresado por el personal encargado de realizar la gestión de los medicamentos, la situación de agrava para los pacientes, debido a que la entrega no es inmediata, la demora puede llevar entre una a dos semanas, "el beneficiario de Profe debe esperar todo ese tiempo hasta que el medicamento está disponible para su retiro, si encima cuando vamos a retirarlo nos dicen que no lo tienen, el enojo del beneficiario se hace notorio, pero se agrava más aún porque las recetas tienen un vencimiento, entonces deben volver a ir al médico para que le renueven esa receta, todo esto genera un mal estar que a veces se descarga sobre nuestros empleados" expresó la funcionaria.

Entregas de sillas de rueda, anteojos recetados o prótesis están suspendidas.