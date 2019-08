La mejor manera de defender la Constitución "es acatarla, no atacarla", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri advirtió este mediodía que el "sistema político por momentos pareció estar más enfocados en beneficiar a los políticos" que a la sociedad y destacó que la mejor manera de defender la Constitución "es acatarla, no atacarla".

Macri, a 25 años de la reforma constitucional: "Hoy se respira libertad, hay transparencia. Hoy no hay abuso de poder, no hay imposición de ideas ni castigo a los que piensan distinto. No hay mejor manera de defender la Constitución que acatarla, no atacarla" pic.twitter.com/LiisOvhc7Z