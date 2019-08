Terrible: su ex fue a bailar, él la fue a buscar y le dio una brutal paliza 

Un joven, de 19 años, le propinó una salvaje paliza a su ex en la puerta de un boliche situado en la localidad santafesina de Las Rosas. Policías advirtieron la situación y lograron salvar la vida de la víctima. Sin embargo, horas después lo dejaron en libertad y el acusado volvió a buscarla para agredirla nuevamente, frente a las hijas de ambos. La golpiza fue registrada por cámaras de seguridad de la zona. El agresor, quien la sometió a un calvario durante años, continúa en libertad.

El tremendo suceso ocurrió en las inmediaciones del boliche Rumba, situado en la calle Tucumán al 144. La víctima, de 19 años, decidió ir a bailar con sus amigos luego de haber terminado con su pareja una semana atrás. El joven, de la misma edad, se enteró de su salida, perdió el control y la fue a buscar envuelto en furia.

Al hallarla en la puerta del local nocturno, la agarró del cuello, la tiró al piso, le propinó patadas y golpeó la cabeza de la chica contra un vidrio. Policías lograron separarlos, lo detuvieron y la trasladaron al hospital. "Salvaron mi vida. Si esos agentes no estaban ahí, no la contaba", dijo Gina en diálogo con Crónica.

Gonzalo Herrera, el agresor, fue detenido y debió prestar declaración en la comisaría de Las Rosas. Horas después de ingresar al establecimiento policial, fue liberado, se dirigió de inmediato a la casa de la víctima y la volvió a agredir brutalmente frente a las hijas de ambos, según relató Gina. "Volví del hospital y fui a mi casa. Dos minutos después de cerrar la puerta, se metió a mi hogar por la ventana. Luego, forcejeó conmigo y con mi mamá, agarró mi celular y se fue. Mis hijas no paraban de llorar", contó la afectada.

Según relató, los jóvenes se pusieron de novios en 2015 y los hechos de violencia desde ese entonces hasta la actualidad fueron reiterados. Hace una semana atrás, la chica decidió poner un punto final a la relación que tuvo varios idas y vueltas. Si bien la víctima afirmó que fue agredida en varias ocasiones, aseguró: "Siempre me golpeaba pero, ahora, es todo mucho más intenso. Me salvé de milagro porque justo aparecieron policías en el lugar", aseguró.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran la salvaje agresión. En el archivo, se observa cómo el acusado la toma a la chica del cuello, la tira al piso, le propina salvajes golpes y comienza a patearla una vez que logró dejarla tendida en el piso. En medio del ataque, policías se acercaron e intervinieron en la situación.

La denuncia se realizó en la Comisaría de Las Rosas. Si bien el joven no pudo volver a acercarse a la víctima por una orden de restricción, continúa en libertad. "No puedo vivir tranquila, se tiene que hacer justicia. Por mí, por mi familia y por mis hijas. No podemos vivir con miedo, no lo merecemos", manifestó la víctima.

