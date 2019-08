Goleada de Los Tigres en su debut en Lima

No hay nada mejor que debutar ganado. Los Tigres, el seleccionado argentino de fútbol 7 con parálisis cerebral, goleó 7 a 1 a Venezuela en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, con la participación desde el inicio de los salteños Pablo Molina (capitán) y Carlos Carrizo. Ya al final del primer tiempo (se juegan dos tiempos de 30 minutos) los argentinos goleaban 6 a 0.

Los Tigres salieron a jugar con el arquero Matías Salvat, los defensores Hernando Romussi, Pablo Molina y Rodrigo Lugrin y los mediocampistas Carlos Carrizo, Mariano Morana y Cristian Billordo. Lo goles fueron convertidos por Romussi, Lugrin, Morana (3), Billordo y Gabriel Bravo (en contra).

Según las estadísticas que brindan los organizadores de los Parapanamericanos, Molina jugó 38 minutos y cinco veces remató al arco, mientras que Carrizo estuvo 55 minutos en cancha con un tiro al arco.

La primera jornada del fútbol 7 PC dejó otras goleadas. Brasil venció 10 a 0 a Perú, mientras que Estados Unidos derrotó 5 a 0 a Colombia. Hoy continuará la actividad de la ronda preliminar con el choque de candidatos puesto que brasileños y argentinos se enfrentarán a partir de las 15.30. También jugarán Perú vs. Colombia (11.30) y Venezuela vs. Estados Unidos (13.30).

“Sabemos que el primer partido en un torneo siempre es importante para sacarse los nervios, la ansiedad. Pudimos hacer el primer gol rápido y después llevamos el partido en forma inteligente, con orden e intensidad”, señaló Mariano Morana, el goleador de Los Tigres contra Venezuela.

El gran rival en busca de la gloria es Brasil y Matías Salvat sabe que la única forma de ser campeones es vencerlos: “Tenemos la expectativa de meternos en la final. Queremos pelear por la medalla dorada. En la Copa América jugamos la final contra Brasil y perdimos. La idea es achicar la diferencia con ellos y pelear por el título”.

Debuta Daniel Copa

Hoy se desarrollará la tercera jornada de los Juegos Parapanamericanos que tendrá el debut del seleccionado argentino de básquet en silla de ruedas con el salteño Daniel Copa entre los convocados.

Los argentinos enfrentarán a México desde las 10 de nuestro país en la Villa Deportiva Nacional (Videna), en partido válido por el grupo A. Los otros encuentros serán: Puerto Rico vs. Brasil, Colombia vs. Canadá y Estados Unidos vs. Perú.

El seleccionado argentino tiene varios objetivos para estos juegos en Lima. Uno de ellos es mejorar el tercer puesto conseguido hace cuatro años en Toronto, el otro es ganar una de las tres plazas que están en disputa para los Juegos Paralímpcios de Tokio 2020.