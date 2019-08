Jockey y Universitario, cumplieron ayer

Ayer, los cinco equipos salteños cumplieron la tercera fecha de la Liguilla en el Súper 10 de rugby y hubo victoria de dos: Jockey Club y Universitario, en condición de visitante, mientras que Tiro Federal (perdió con la U), Gimnasia y Tiro y Tigres, no pudieron de visitante.

En la rotonda de Limache y en El Huayco, albirrojos y verdes, respectivamente, lograron su cometido y siguen por el buen camino de cara al principal objetivo que tienen y que es formar parte del Súper 10 del próximo año en el Regional del NOA.

Jockey recibió en su estadio a Aguará Guazú de Tucumán, después de una dura derrota ante Lince. Esta vez los de la rotonda no dejaron dudas y golearon a Aguará Guazú, con bonus ofensivo.

Los albirrojos desplegaron un buen juego de principio a fin y en el primer tiempo ya habían marcado cuatro tries contra uno de los tucumanos para irse al descanso por 24 a 7.

El conjunto dirigido por Sebastián “Tati” Ozú continuó con el mismo ritmo en el segundo tiempo y logró anotar otros tres tries, mientras que Aguará Guazú marcó uno más y el choque terminó 41 a 41 para el equipo salteño que ahora tiene nueve unidades, producto de dos victorias y una caída.

En la otra punta de la ciudad, Universitario y Tiro Federal protagonizaron el único duelo de salteños en la mencionada fecha y fue un cómodo triunfo para la U que, al igual que el Jockey, sumó punto bonus ofensivo.

Apoyados por su gente, los de la zona norte fueron a buscar su tercer victoria consecutiva en la Liguilla del Súper 10 y al término del primer tiempo ya ganaban 24 a 3.

En el segundo tiempo, Uni aceleró aún más y no permitió que la visita marque más puntos, mientras que el local cerró el partido con un total de 69 puntos para ser los líderes parciales.

Los tricolores, en tanto, cosecharon su tercera derrota en este torneo reducido.

Derrotas en Tucumán

Gimnasia y Tiro de a poco comienza a despedirse de la posibilidad de ingresar al Súper 10 del próximo año, porque ayer perdió con Cardenales y sumó una nueva derrota, la tercera en la misma cantidad de fechas.

Nales y el albo protagonizaron un encuentro bastante peleado que finalizó 25 a 8 para los locales que continúan invictos y a un paso de la cima.

Finalmente, en Yerba Buena, Jockey Club de Tucumán derrotó a Tigres en la última jugada del partido, por 37 a 31.

Los de Villa San Lorenzo jugaron un buen encuentro, pero se quedaron y solo se trajeron el bonus defensivo de la vecina provincia.

Hoy cerrarán, en Santiago del Estero, el Lawn Tennis de esa provincia y Lince, a partir de las 16.10.