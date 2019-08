La cuenta de Instagram que reivindica el pelo canoso y abraza la individualidad

Feliz con su pelo canoso.

Las canas tienen y han tenido mala prensa. Hasta ahora. Si bien Instagram se empeña en mostrarnos las imágenes más lindas y pone a disposición filtros y recursos que mágicamente disimulan, esconden o atenúan lo que algunos llaman defectos como las canas, llegó el momento de la reivindicación.

Una cuenta con el nombre de “Gombré” convoca a mujeres de todas las edades a mostrar sus canas. La condición para ser parte de esta comunidad es sentirse a gusto con el pelo gris.

Pelo canoso

“Dejarse el pelo gris no es para todas y esta bien que así sea, no debe ser considerado como una tendencia. Es la vida que estamos viviendo y cómo dicidimos mostrar o no. Nuestra vida debe ser contrastada sobre nuestras propias practicas de autoestima y aceptación, no sobre lo que dicen las revistas de moda”, explica desde sus highlights Gombré.

La fundadora de esta cuenta que ya tiene más de 130 mil seguidores es obra de Martha Truslow Smith, una diseñadora gráfica de 27 años a la que sus primera canas le salieron a los 14. A los 24 años decidió dejar de teñirse y en julio de 2016 creó Gombre. Luego de una mención en Refinery 29

Martha Trulow Smith, la fundadora de Gombre la cuenta de I.G. de mujeres que aman su pelo canoso

Mucho más que pelo canoso

El significado de la palabra es un juego con el “ombré”, una tendencia de decoloración gradual de pelo muy popular en todo el mundo. Pero desde el I.G. se encargan de aclarar una y mil veces que esto no se trata de una tendencia, es un elección personal de como mostrarse. “Algunos dicen que se trata de ser una misma, yo prefiero encontrarme a mí misma”, es otro highlight de Gombre.

Melisa Gartman y su pelo canoso a los 36 años.

Además de bellas mujeres con sus cabelleras canosas, en estos posteos hay algo mucho más profundo. “Estaba tan emocionada cuanto me encontré mi primera cana a los 11; la historia familiar dice que mi tatara abuelo tenía su pelo blanco a los 30 y fue un hombre de mito y leyenda en mi juventud. En la secundaria tenía mis mechas blancas y me gané el apodo de “Pícara”. A los 20 la historia cambió. Me convertí en una novia y no quería que mi pelo sal y pimienta me ópacara. Me teñí de castaño oscuro y gané muchos cumplidos sobre cuanto más “joven” me veía. Un divorcio y un cambio en mi carrera hizo que me diera cuenta que no era mi pelo el que marcaba mi edad. A los 36 mi cabello plateado está brillando otra vez. He sido recompensada con un pelo que luce como YO y todos los superpoderes que viene con él”, escribió Melisa Gartman.

Mujeres de todas las edades, con distintos cortes de pelo y tonos de grises. Algunas que dan los primeros pasos en el proceso de dejarse las canas y comparten sus temores o sus alegrías. “Quería adoptar mi color natural hace años, pero la inseguridad no me dejaba hacerlo. Con el propósito de empezar a mostrarme auténtica, comencé a hacer cambios simples”, comienza Ray Mullis.