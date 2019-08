Cannigia: "Mariana Nannis necesita una pericia psiquiática"

El ex futbolista rompió el silencio y le contestó de manera contundente a la madre de sus hijos.

Hace unos días, Claudio Paul Caniggia dejó en claro que no había marcha atrás en la separación de Mariana Nannis, cuando decidió cerrarle el acceso a las cuentas bancarias y suspender las tarjetas de crédito a la madre de sus hijos, Charlotte y Alexander. Pero este domingo, el jugador fue más allá y utilizó su stories de Instragram para postear un fuerte mensaje en el que solicitó ayuda "urgente" para su ex pareja, ya que considera que atraviesa un desiquilibrio emocional.

“Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años. Claudio Paul”, fue el posteo que realizó el exjugador de la Selección argentina luego de que ayer Nannis había dicho ayer que el exfutbolista está en pareja con una “prostituta drogadicta que lo tiene drogado durante todo el día”.

Hace varios meses que vienen circulando las versiones sobre el fin de la relación, muchas de ellas basadas en mensajes de whatsapp que se habrían intercambiado el Pájaro y la mediática, e incluso cada uno de ellos con amigos. Como el que le envió Caniggia a un conocido donde decía “Hace un año y medio que estamos separados. Ella se fue de la casa de Marbella”, o los que envió Mariana denunciando a su ex por violencia de género.

En medio de los rumores de separación, apareció la especulación de una tercera en discordia, la periodista cordobesa Sofía Bonelli, con quien el ex futbolista habría tenido un affaire y eso podría haber precipitado el final de una relación que ya estaba en punto muerto.

A diferencia de Nannis, Caniggia siempre mantuvo un perfil bajo y lejos de los medios. Pero al parecer la situación lo está superando y tal vez por eso recurrió a las redes sociales con este llamativo mensaje.