Petracchini y Vuyovich, en el top ten del Turismo Pista

Los salteños Lucas Petracchini y Pablo Vuyovich ocuparon ayer los puesto 8 y 11, respectivamente, de la sexta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista que se corrió en el Gálvez de Buenos Aires.

Petracchini llegó a Buenos Aires con renovadas esperanzas y con equipo y auto nuevo, un Renault Clio que prepara Jorge Oliverio y que lo llevó a correr una muy buena final. Con este resultado, Lucas se posiciona 11º en el campeonato con 73 puntos.

“El auto funcionó muy bien, al igual que el equipo. Tendremos que seguir trabajando en mi adaptación a este nuevo modelo, pero pienso que vamos por buen camino”, expresó el salteño.

Vuyovich también compitió en el Gálvez con nueva unidad y equipo. La de ayer fue su primera competencia con el Ford Fiesta que prepara el Benincasa Racing, por lo que seguirán trabajando de manera conjunta para mejorar en la categoría.

“Pude hacer una buena final y terminar entre los 10. Lo cierto es que sobre el final tuve una complicación que me relegó un poco y eso nos complicó poder seguir escalando posiciones”, dijo Vuyovich, que es décimo en la tabla con 79,5 puntos.

En la misma final Fredy Lestard no corrió con la misma suerte, ya que solo pudo completar cinco vueltas antes de su abandono.

Otro que debió bajarse de la final, pero en la Clase 2, fue Eduardo Moreno. Por último, en la clase 1 Francisco Coltrinari finalizó 22º y Daniel Lestard no terminó. La próxima fecha será el 22 de septiembre en Río Cuarto.