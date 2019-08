La respuesta de Sofía Bonelli, la supuesta novia de Caniggia, en medio del escándalo familiar

"Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal", dijo en relación a los comentarios descalificativos que recibió de Mariana Nannis.

Sofía Bonelli rompió el silencio tras las duras declaraciones Mariana Nannis contra el Pájaro Caniggia en la entrevista con Susana Giménez. La mediática descalificó a Sofía Bonelli, la joven que está viviendo un romance con el Claudio Caniggia.

"Yo no estoy separada de mi marido, ni me divorcié ni nada. Él está con una prostituta y drogadicta que lo tiene drogado todo el día. Van a ir todos presos", declaró Mariana recién llegada a Buenos Aires el día sábado.

Sofía decidió contestarle en diálogo con "Infama": "Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro".

"El nivel de violencia que maneja... Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando así de otra, patético".

Bonelli anunció que tomó medidas legales para evitar que Nannis siguiera hablando de ella. "Ya fue notificada, a nivel legal estoy muy tranquila", dijo y contó que le envió una carta documento.

La respuesta de la supuesta pareja de Caniggia -ellos nunca confirmaron la relación, aunque sí aparecieron fotos juntos- llega después de que Mariana Nannis, sin nombrarla, la tratara de "prostituta drogadicta".

"Él está con una prostituta y una drogadicta que lo tiene drogado todo el día", había dicho en su llegada al país. "Vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podés. Ahora se están aprovechando de él, por el problema que tiene", amplió en la nota que dio a Susana Giménez el domingo por la noche.