El G7 aporta US$ 20 millones al combate del incendio de Amazonas, ante el desdén de Bolsonaro

Los países del Grupo de los 7 (G7) acordaron hoy aportar 20 millones de dólares para combatir el fuego en la Amazonía, pero recibieron una respuesta cargada de intrigas del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que también profundizo su enfrentamiento con su par francés, Emmanuel Macron.

El aporte de los países del G7 está pensado para poder costear principalmente el envío de aviones cisterna a la región, donde hasta el momento, según Macron, 1,2 millones de kilómetros cuadrados han resultado calcinados, dos veces la superficie de Francia.



El devastador incendio en la principal selva del mundo se hizo lugar en la agenda del G7 en Biarritz, en el suroeste francés, donde sesionaron entre el sábado y hoy y los líderes de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón. Francia contribuirá además con un refuerzo de la brigada de bomberos de París actualmente desplegada en la Guayana francesa, limítrofe con Brasil, y con medios de su cuerpo de seguridad civil.



"La Amazonía es una selva que se reparte entre nueve Estados. Hemos elaborado el plan de forma que sea respetuoso con la soberanía nacional e inclusivo con el conjunto de actores", destacó Macron en una conferencia de prensa. A su lado estaba el presidente chileno, Sebastián Piñera, cuyo país organizará en diciembre la cumbre climática de la ONU (COP25) y que según Macron desempeña un papel "esencial" en esta iniciativa como potencia regional e interlocutora con el conjunto de países afectados.



Una vez mitigada la urgencia, la segunda parte de ese plan se lanzará oficialmente en septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas y, coordinada de nuevo con esas naciones amazónicas, tendrá su foco en la reforestación y la conservación de la biodiversidad. "Los logros obtenidos en este G7 son muy significativos, urgentes e importantes", celebró el presidente chileno, invitado por Macron a formar parte de los debates, aunque su país no es miembro de ese grupo de grandes potencias.



"Somos nueve países amazónicos con soberanía en esa región, y eso es una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo somos plenamente conscientes de que el suelo amazónico es clave para todo el planeta, así que en lugar de pelearnos debemos colaborar", concluyó Piñera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no participó en la sesión consagrada al clima en el G7 porque tenía distintos encuentros bilatelares, pero su país apoya plenamente los esfuerzos contra el fuego, se informó.



La asistencia se realizará, se aclaró, respetando la soberanía nacional de Brasil. Una aclaración pertinente ya que Bolsonaro, acusó a Macron en repetidas ocasiones de "instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales".

Con el mismo tono, apenas aprobado el aporte de los 20 millones de dólares a la mitigación del incendio, Bolsonaro se manifestó más que escéptico respecto de las intenciones de Macron: "¿Qué es lo que quieren en la Amazonía desde hace tanto tiempo?", dijo a la prensa en el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.



La crisis por el incendio descontrolado de la Amazonia ha saltado al terreno comercial, después de que Macron acusase a Bolsonaro de mentir sobre sus compromisos medioambientales y asegurase que en estas condiciones Francia no ratificará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.



La reacción de Bolsonaro escaló hacia un nuevo límite de la descortesía con las burlas del mandatario brasileño hacia la mujer de Macron, Brigitte, de 66 años, y la dura respuesta del mandatario galo. "Como tengo mucha amistad y respeto por los brasileños, espero que tengan pronto un presidente que esté a la altura", dijo Macron después de que Bolsonaro comentara el sábado una publicación en la que un internauta en Facebook apuntaba que la actual disputa obedece a la "envidia" de Macron por la belleza y la juventud de la esposa del brasileño.



"Son declaraciones extraordinariamente irrespetuosas con mi mujer. ¿Qué puedo decir? Es triste. Es triste, pero sobre todo es triste para él y para los brasileños", le respondió Macron.