Figallo: “Hace un tiempo pensaba que iba a ser difícil estar en el Mundial”

Según los registros de la Unión Argentina de Rugby, Juan Figallo es el jugador número 742 en la historia del seleccionado argentino de rugby. Ese número se le asigna de acuerdo a las convocatorias que se generaron desde el nacimiento de Los Pumas hasta este presente, que los tiene a menos de un mes de debutar en el Mundial de Japón.

El 21 de septiembre enfrentarán a Francia en Tokio y es muy probable que desde el inicio del partido juegue el salteño formado en el Jockey Club. Los otros rivales que tendrán los argentinos en el grupo B serán Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

Pero el Chipi alguna vez pensó que no iba a jugar la próxima Copa del Mundo, por varios factores. Uno de ellos fue la restricción que pesaba sobre los jugadores que no tenían un contrato que los ligue cien por ciento con la UAR y sus equipos. También pesaban las lesiones que tuvo en los últimos años, que le quitaron minutos de actividad en el Saracens de Inglaterra.

Pero de todas las lesiones se recuperó, fue convocado por Mario Ledesma para el Rugby Championship y también para el Mundial, el tercero de su carrera tras haber jugado en Nueva Zelanda 2011 e Inglaterra 2015. A días de partir hacia Japón, el Chipi dialogó con El Tribuno sobre su convocatoria y como llegan Los Pumas al Mundial.

¿Alguna vez, estando afuera de las convocatorias, pensaste que iba a ser imposible jugar el Mundial de Japón?

Te soy sincero, hace un tiempo pensaba que iba a ser difícil que estuviera. Por diferentes circunstancias. No solo por las convocatorias, sino por la lesión que tuve y que a uno le genera incertidumbre y también porque hay un buen nivel de otros jugadores. Nunca pensé que era imposible, pero que era difícil sí, sin dudas que lo pensé.

¿Cómo te acoplaste al grupo, que ya venía bastante armado por ser la base de Jaguares?

El grupo está muy unido y gracias a Dios me hicieron un lugar rápido desde el principio para integrarme. En cuanto al juego, en los primeros partidos estuvimos bien, pero hay que seguir trabajando porque queda un tiempo y muchos detalles para pulir. Nuestro compromiso es que el Personal Rugby Championship haya sido el piso y a partir de ese rendimiento construir todo lo que vendrá durante los próximos partidos, que ya serán en el Mundial.

Será tu tercera Copa del Mundo, ¿hay algo más grande que defender al rugby argentino en un Mundial?

Sin dudas que a nivel deportivo es uno de los hitos más grandes que uno puede vivir. De chico uno sueña con debutar en la primera del club y después pensás en jugar para un seleccionado. Mejor todavía si es en un Mundial. Cada uno de los que me tocó vivir y el que me toca se da en momentos diferentes de mi vida, así que siempre se viven de diferente manera.

Del primero en Nueva Zelanda a esta nueva convocatoria, ¿cuánto creciste como jugador?

Es difícil medir. Son diferentes etapas, diferentes momentos en lo individual y diferentes equipos. Hasta cambiaron las reglas: el scrum, por ejemplo, antes se formaba de cerca, de lejos y después vuelven a cambiar. Lo que sí, creo que los años te dan experiencia y cuando trabajás semana a semana con un objetivo, indefectiblemente progresás.

¿De dónde nace el deseo de seguir entrenando, dejando tiempo con tu familia, tus hijos en pos de lograr un objetivo como el de jugar un Mundial?

De siempre estar vinculado al rugby desde chico, con mi familia, los inicios en el club y fue una relación que nunca más se cortó. No pasa con los años. Hoy tengo las mismas ganas y los mismos miedos que cuando recién empecé. Tengo la suerte de que mi familia me acompañe (lo acompañarán en Japón), pero es lo que me gusta, para lo que me preparé y por suerte todos me acompañan en esa decisión.

Hubo buenas y malos partidos de Los Pumas en el Rugby Championship. ¿Que le hace falta al equipo para no caer en bajones durante el Mundial?

Seguir mejorando semana a semana en diferentes aspectos: las formaciones fijas, la defensa, concretar más situaciones en ofensiva. Estamos en un proceso de conocimiento de equipo, de mejora constante, así que esperamos llegar al Mundial de la mejor manera. Creo que a medida que pasan los días de entrenamiento vamos puliendo diferentes detalles y esos son los que nos permitirán no caer en bajones. No hay fórmulas mágicas.