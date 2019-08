La novia de Caniggia le contesta a Mariana Nannis: "Me da lástima; pobre señora"

"Es todo patético. Me da lástima que tenga que rebajarse así. Armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce. No me conoce a mí", dijo sostuvo Sofía Bonelli una periodista de 26 años nueva pareja del ex futbolista.

"Me parece todo muy bajo" completó e indicó que Nannis ya recibió la notificación: "Cuanto más habla, más me beneficia a mí. Estoy protegida a nivel legal y cuanto más me difame y dañe mi imagen más me beneficio yo. Si habla, sabe las consecuencias".

El domingo en una entrevista con Susana Giménez, Mariana Nannis dijo "vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo, de sacar gente de su entorno, mala gente. Y lo lograba. Pero, llega un momento que no podés. Ahora se están aprovechando de él, por el problema que tiene".