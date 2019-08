Es oficial: Rapallini será el árbitro del Superclásico River-Boca

El internacional Fernando Rapallini fue oficializado hoy por la Asociación del Fútbol Argentino como el árbitro del River-Boca, el partido más importante de la quinta fecha.

El plantense estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, al tiempo que Mauro Vigliano será el cuarto árbitro para el duelo que se disputará el domingo desde las 17.00 en el estadio Monumental.

Pero lo cierto es que en Boca, la nominación de Rapallini no pasó inadvertida. ¿Para bien o para mal? Contrariamente a lo que podría pensarse, para bien.

Claro que Rapallini no tiene un registro súper positivo dirigiendo a Boca: ganó ocho, empató tres y perdió cinco.

También es verdad que, en el último tiempo, tuvo algunos episodios polémicos, como su cruce con Gago y Guillermo en el 3-3 contra Huracán del 2018, o su aviso para expulsar al Mellizo, como cuarto árbitro, en la final de la Supercopa Argentina contra River.

“El problema era entre ellos, no con Boca. No se llevaban bien. Tenían una pica especial. Por eso chocaban tanto”, dicen en Casa Amarilla. Y por otra parte, hay quienes recuerdan que Rapallini fue el árbitro principal del último título que ganó el xeneize: la Supercopa Argentina que se disputó este año, ante Central.

Además, San Lorenzo-Unión, que se jugará el sábado desde las 15.30, será conducido por Nicolás Lamolina.