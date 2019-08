Sorpresa de la salteña Mar Tarrés: Ricky Martin la piropeó en las redes sociales

Mar Tarrés, la standupera y modelo plus size salteña, compartió una sensual imagen en las redes donde se la ve mostrando su mega escote para que sus seguidores adivinen cuál es la medida de sus pechos.

"Cuánto tengo ? Pista es más de 100. Siempre me dicen 'Mar que envidia las gomas que tenes', no, yo te envidio a vos qué no tenes , que podes dormir boca abajo y bajar corriendo la escalera. Ni hablar de conseguir corpiño en mi talle . La que tiene porque tiene y la que no tiene porque no tiene! Be happy", escribió la comediante en su cuenta de Instagram.

Para su sorpresa, además de recibir cientos de comentarios halagadores por parte de sus seguidores también fue piropeada por el mismísimo Ricky Martin: "Hermosa!!!!", escribió el cantante puertorriqueño junto al emoticon de un sol y un corazón.