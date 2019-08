Derrota en el último amistoso en China

La Selección argentina de básquetbol perdió ayer su último amistoso antes del Mundial de China por 84-76 ante España, en un partido disputado en el Olympic Sport Center de Ningbó. Del encuentro no fue parte Facundo Campazzo, quien sufrió una lesión en el tobillo, aunque llevó cierta tranquilidad con sus declaraciones al manifestar que están “trabajando para llegar en condiciones al debut”.

Con este resultado, los dirigidos por Sergio Hernández finalizaron su gira con un saldo de tres victorias y tres caídas. El equipo mostró buenos aspectos en defensa, mucha movilidad para presionar en la generación del rival, fluidez y variantes ofensivas.

El jugador más destacado fue Luis Scola, goleador con 24 puntos, quien también capturó diez rebotes.

Claro que para lograr su mejor versión es clave la presencia del propio Campazzo, quien sufrió un “esguince externo de tobillo derecho” en el amistoso ante Rusia del lunes, producto de haber pisado a un rival tras recibir una falta dentro de la zona pintada.

“Estoy mejorando, no me animo a adelantar mucho, para tratar de llegar en condiciones al sábado. Me levanté bastante mejor, el tobillo está hinchado, pero es algo normal como en todo esguince”, dijo en declaraciones a TyC Sports.

Argentina integra el grupo B y tendrá su debut el sábado 31, a las 9.30, ante Corea del Sur. El lunes se medirá con Nigeria y el miércoles ante Rusia.

A 15 años del oro en Atenas

Un día como hoy, hace 15 años, nacía uno de los apodos más importante del deporte nacional: la Generación Dorada.

El 28 de agosto de 2004, Argentina derrotaba a Italia 84-69 en los Juegos Olímpicos de Atenas.

El seleccionado pudo tomarse revancha de la final perdida con Yugoslavia en el Mundial Indianápolis 2002, cuando se provocó el primer cimbronazo y se derrotó por primera vez a un combinado NBA estadounidense (87-80), cortándole un invicto de 58 partidos.