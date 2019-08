 En Tucumán ofrecen un bono de $5 mil si Macri llega al balotaje

El productor agrícola tucumano, ex candidato a diputado nacional, Gonzalo Blasco ofrece pagar un bono de cinco mil pesos al personal en caso de que Mauricio Macri llegue a la segunda vuelta en las elecciones nacionales.

A través de un audio de WhatsApp, Blasco contó a otros productores la idea del bono y el mismo se viralizó en las redes sociales.

"En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de cinco mil pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre", comienza afirmando Blasco, quién le confirmó a Página 12 la veracidad del mismo.

"Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10, 10 mil pesos, así que esto es muy importante", agrega el mensaje.

"La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar", asegura siempre en el mismo mensaje el productor agropecuario.

Y concluye: "Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (Fernández-Fernández) y viene uno para Mauricio (Macri). Esto haganló correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenlé a sus vecinos a sus amigos".

Con el audio ya viralizado, Blasco dialogó con la prensa confirmando todo lo que se dice y fue más allá: "Es un mecanismo para tratar de defenderme de los atropellos de los doce años que ya hemos sufrido y de todo lo que estamos por sufrir si es que llega a ganar la propuesta de Fernández-Fernández".

Y aclaró a Página 12_ "Es una iniciativa personal. Soy un productor agropecuario del Norte, trabajo en la provincia de Tucumán y en este momento estoy en el campo. Efectivamente yo les ofrecí a mis empleados un incentivo por si Macri pasaba a segunda vuelta".