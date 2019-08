Un fondo para asistencia directa a víctimas de trata

La Provincia de Salta adherirá a la ley nacional que dispone la creación de un fideicomiso público para la administración de bienes muebles e inmuebles provenientes del delito de trata de personas y que los recursos sean destinados a la asistencia de las víctimas.

La Cámara de Diputados dio ayer el primer paso para la adhesión a la Ley nacional 27.508 que rige en la materia, y el proyecto con media sanción pasó al Senado.

La autora del proyecto, la diputada Betty Gil (UCPS) fundamentó que la citada ley nacional es una herramienta esencial que tomó en cuenta que las ganancias ilícitas obtenidas a través del delito de trata tienen vínculo directo con la explotación de la víctima.

"Dentro de las medidas destinadas a la reparación del perjuicio ocasionado, la restitución de bienes que son de la víctima es indispensable", acotó la legisladora.

Por su parte, el diputado Guillermo Martinelli hizo notar que esta ley no cobra impuestos e invita a los municipios a hacer lo propio.

Prevención

La Cámara baja también otorgó media sanción al proyecto de ley para que en las boletas de impuestos y servicios se impriman leyendas de carácter preventivo sobre maltrato y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes y violencia de género.

Además, determina que se incorporen los números telefónicos gratuitos, tanto para orientación como para denuncias de víctimas y testigos.

El contenido y el mensaje deberán ser claros, estar estampados en lugares visibles y destacados y con estilo de fuente y tamaño legible.

"La lucha contra el maltrato y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es tarea de todos, denúncielo"; "La violencia de género es un delito, denúnciela", son las leyendas sugeridas para cada caso.

Se trata de una herramienta más para visibilizar, difundir, concientizar, prevenir y orientar en temáticas sensibles, señaló la autora del proyecto, la diputada Rosana Guantay (PV). Con esta modalidad de comunicación se puede llegar a la mayoría de los hogares salteños, acotó.

"Se trata de un proyecto (de ley) sencillo, pero de gran trascendencia y en línea con normas que se vienen dictando desde esta cámara", indicó el diputado Guillermo Martinelli (UCPS).

El titular de la comisión de Legislación General del cuerpo, Lucas Godoy (PJ), fundamentó el dictamen positivo al proyecto por tratarse de un mecanismo de difusión y no dudó en señalar que contribuirá para generar acciones de prevención. El proyecto pasó en revisión al Senado.

Diputado nacional “opa”

El titular de la Cámara Baja, Manuel Godoy, que bajó del estrado en el tramo de manifestaciones, criticó que las medidas económicas que tomó el Gobierno nacional después de perder en las PASO afectan las arcas provinciales. Subrayó que los gobernadores del PJ ayudaron, a través de sus diputados, a sancionar leyes que necesitaba el Gobierno nacional.

Cuestionó a Carrió por criticar a los gobernadores y llamó “opa” al diputado porteño ultramacrista Fernando Iglesias, quien, según publicaciones de diarios porteños, tildó de “traidores” y “lamebotas” a los mandatarios. Godoy dijo que “el hombre que gobierna el país” llegó con promesas que “no cumplió”, a pesar de la defensa que hace “el kamikaze”, sin mencionar a quien se refería.

No obstante, el titular del PRO Salta, Martín De Los Ríos, pidió la palabra por sentirse “aludido”.

Reafirmó su pertenencia macrista, y dijo: “No me llamo kamikaze, mi nombre es Martín y me apellido De Los Ríos”.