Definiciones sobre el plan económico que aplicaría Fernández si llega a la presidencia

Guillermo Nielsen, uno de los voceros en materia económica del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le dio una extensa entrevista al diario económico brasileño Valor y delineó los ejes de un eventual gobierno de Fernández, si resulta finalmente electo en octubre.

De acuerdo con Nielsen, su gestión sería "como el comienzo de la administración de Néstor Kichner" con niveles de inflación mucho más bajos, tasas de interés más bajas y un control más estricto del gasto público.

"Es necesario referirse a la Argentina desde 2003, 2005 y 2006. Aquí es donde encontraremos el tipo de política económica que proponemos. Pero, por supuesto, con algunos aspectos más amplios de la política social que caracterizaron al gobierno de Cristina. Pero la esencia de la política económica es volver a una política fiscal sólida lo antes posible y una política monetaria que permita que la actividad económica funcione en un modo de crecimiento, lo que no está sucediendo hoy en el país", afirmó.

A continuación, diez de sus definiciones más importantes:

1) Nuevo marco regulatorio para el petróleo y el gas

"Estamos pronosticando que la revolución del petróleo y el gas, que en los Estados Unidos tardó 15 años en ocurrir, en la Argentina podría ocurrir en la mitad del tiempo. Creemos que esto es posible porque la tecnología ya está disponible y lo único que queremos es cambiar ciertas reglas del juego", contó y adelantó que bajarían impuestos a ese sector.

2) Acuerdo social para reducir los niveles de inflación

"Será un acuerdo de precios y salarios muy importante para moderar la inflación, que es uno de los grandes problemas de la Argentina y que el gobierno de Macri empeoró", afirmó y dijo que por un lado, habrá un pacto de precios y salarios y, por otro, una política fiscal y monetaria coordinada con ese pacto.

"Sería una especie de Pacto Moncloa con aumentos de precios y salarios preprogramados, una política fiscal saludable y una política monetaria consistente con los objetivos de este acuerdo", agregó.

3) Renegociación con el FMI

De acuerdo con Nielsen, como la Argentina tiene un acuerdo con el FMI, hay ciertas cosas que necesariamente se tendrán que hablar con el Fondo, pero también deberá haber una negociación.

"No es que haremos lo que queramos. Pero debe haber una negociación. Buscaremos un mayor grado de libertad bajo este acuerdo. Entendemos que si ganamos, tendremos un mandato popular dado por los votos que nos autorizan y nos obligan a renegociar el acuerdo con el Fondo", opinó y dijo que buscarán una renegociación de todo: pagos y términos para la realidad económica y política de la Argentina.

En este sentido, no negó ni confirmó la posibilidad de una reestructuración de la deuda: "Creo que tendremos que dar una opinión adecuada cuando estemos en el gobierno. Esto no es algo que podamos lanzar hoy. En primer lugar, tenemos que esperar y ver qué situación dejará el gobierno de Macri".

4) Tasa de interés razonable

Para Nielsen, "la tasa tiene que ser una tasa de interés real muy baja, uno o dos puntos en términos reales". "El problema es que el gobierno de Macri dejará tasas de interés muy altas, sobre todo por un factor de total falta de confianza. La sociedad argentina ha perdido durante mucho tiempo la confianza en el gobierno de Macri, y nuestra tarea será, en primer lugar, recuperar la confianza".

5) Necesidad de superáviit

Más allá del equilibrio fiscal, el ex secretario de Finanzas dijo que el nivel de deuda requiere que el país tenga un superávit primario. "Ya no es suficiente tener un balance fiscal, también se necesita un superávit primario. Estas necesidades crearán tensiones en el presupuesto".

6) Política cambiaria con limitaciones

Nielsen dijo que habrá algunos cambios y no regirá "la libertad absoluta en los mercados de capitales, que terminaron caracterizando al gobierno de Macri". "Habrá algunas limitaciones, pero muy razonables. Se requerirá que los dólares de exportación tengan que ingresar al mercado en un período que aún no sabemos si serán ocho o doce meses. Pero tendrán que ser liquidados. No es posible que lleve años liquidar las exportaciones. Esto crea una situación de inestabilidad en el mercado de divisas que debemos evitar", apuntó.

En cuanto al tipo de cambio dijo sería flotante: "No creo que sea apropiado un tipo de cambio fijo. Necesitamos mantener el tipo de cambio competitivo".

7) En contra del control de importaciones

El referente de Fernández se mostró en contra de los controles de importación y sí a favor del aumento de las exportaciones, lo que fundamenta el proyecto que tienen para el sector del petróleo y gas.

8) Siguen las retenciones

La idea sería sacarlas porque son un impuesto dañino, pero dijo que no se podrá hacer inmediatamente. "Con el problema fiscal que nos deja el gobierno de Macri, está muy claro que no podemos poner fin a las retenciones por algún tiempo. Esto realmente no es factible. No es deseable, pero no es factible [suspenderlas]. Tendremos que ver cómo podemos reducir esto. De todos modos, es una política muy negativa. Ningún país ha progresado castigando sus exportaciones. Me parece muy fuera de lugar, un impuesto muy irracional".

9) Buena relación con brasil

Más allá de los cruces entre Fernández y Bolsonaro, Nielsen dijo que "los países no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses permanentes": "Brasil tiene intereses permanentes en Argentina, y Argentina tiene intereses permanentes en Brasil".

10) A favor del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur

Nielsen dijo que la posición del Frente de Todos es muy favorable al acuerdo pero que tienen que ver lo que se ha hecho, porque realmente no conocen el texto."Necesitás ver los detalles de todo. Y luego tenemos el desafío, especialmente en la Argentina, pero también en Brasil, de tener una macroeconomía más saludable y estable para que el acuerdo con la UE realmente pueda traer beneficios a las economías".