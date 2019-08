Colón goleó y se metió en octavos de la Copa Argentina

Colón de Santa Fe, equipo de la Superliga de Primera División, goleó este miércoles 4 a 0 a Sol de Mayo de Viedma, que juega en el torneo Federal A, para avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro correspondió a los 16avos de final de la Copa Argentina y los tantos del sabalero fueron marcados por Santiago Pierotti, el uruguayo Mauro Da Luz y Nicolás Leguizamón, en la primera etapa; y Tomás Chancalay, en el segundo tiempo.

El partido se jugó en el estadio Nuevo Monumental de Atlético de Rafaela y Colón afrontó el partido con un mix entre habitualmente titulares y suplentes.

Colón salió decidido a marcar rápidamente las diferencias de categorías y a los 4 minutos se puso en ventaja, tras una escalada de Santiago Pierotti y remate rasante desde afuera del área del juvenil volante, que se coló abajo en el palo izquierdo de Nahuel Astutti, quien pese a la estirada, nada pudo hacer para evitar el tanto.

Sol de Mayo intentó reaccionar, dispuso de algunas llegadas, pero en la primera a fondo de Colón marcó el segundo, cuando tras un desborde y centro bajo de Nicolás Leguizamón, Mauro Da Luz, debajo del arco, anotó el 2 a 0 a los 21 minutos.

A los 38, Nicolás Leguizamón señaló el tercero y puso fin a la resistencia de Sol de Mayo, que se vio superado por Colón que plasmo en el campo del Nuevo Monumental la diferencia de jerarquías entre un plantel de la Superliga y otro del Federal A.

La parte final transcurrió sin casi alternativas; de todos modos, Colón aumentó la ventaja con un remate desde afuera del área de Chancalay, a los 35 minutos.

Colón, de dispar rendimiento en los certámenes que afronta, está muy comprometido por el descenso en la Superliga y clasificado para las semifinales de la Copa Sudamericana, fase en la que se medirá contra Atlético Mineiro de Brasil.

En tanto, con el triunfo de hoy el sabalero avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará ante el ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Boca Unidos de Corrientes, quienes jugarán el miércoles de la semana venidera en el estadio Padre Martearena de Salta.

Síntesis

Sol de Mayo: Nahuel Astutti; Gastón García, Juan Manuel Iurino, Lautaro Brienzo y Juan Elordi; Fernando De La Fuente, Leonardo Morales, Enrique Narvay y Alberto Reyes; Diego Galván; y Fernando Valdebenito. DT: Mauricio Del Cero.

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortíz, Héctor Schmidt y Gonzalo Escobar; Chancalay, Christian Bernardi, Matías Fritzler y Santiago Pierotti; Nicolás Leguizamón y Mauro Da Luz. DT: Pablo Lavallén

Goles en el primer tiempo: 4m. Santiago Pierotti (C), 21m. Mauro da Luz (C) y 38m. Nicolás Leguizamón (C).

Gol en el segundo tiempo: 35m. Chancalay (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 8m. Matías Ponce por Enrique Narvay (SM), 23m. Héctor Morales por Fernando De la Fuente (SM), 24m. Rodrigo Aliendro por Lucas Bernardi (C),

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Nuevo Monumental (Atlético de Rafaela).