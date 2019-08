El abogado de De La Cruz sospecha de Cerro Porteño

El abogado paraguayo Diego Tuma, defensor del uruguayo Nicolás de la Cruz, sospechó ayer de Cerro Porteño por la citación de la Justicia de Paraguay al volante de River, el día previo a la revancha de cuartos de la Libertadores.

“Sospechamos que Cerro Porteño movió contactos para activar la causa justo cuando De la Cruz aterrizó en Paraguay. Cerro Porteño tiene a Ariel Martínez, que fue jefe de fiscales y hoy es dirigente del club. Además fue ministro del Interior”, declaró Tuma.

Por su parte, Ariel Martínez, dirigente de Cerro Porteño, negó cualquier tipo de acusación y criticó fuertemente al abogado del jugador.

“Me da vergüenza ajena que River tenga esta defensa. No solo me ensucia a mí, a un club, a la Justicia paraguaya. Me parecen declaraciones de un irresponsable y temerario”, cerró.