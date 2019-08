Ronaldo Martínez: “Lo veo bastante bien al plantel”

La garra guaraní es lo que caracteriza al jugador paraguayo en todo el mundo y en Central Norte se puede decir que un jugador goza de ese privilegio. Ronaldo Martínez fue una de las apuestas de Ezequiel Medrán para el Torneo Regional Federal Amateur.

El técnico lo trajo de Cerro Porteño y el paraguayo no defraudó. Alternó entre Fabricio Reyes y Diego Núñez para terminar siendo el tercer goleador del equipo con ocho tantos y un jugador clave en la campaña del campeón.

Fue la primera vez que Ronaldo Martínez ha hecho la pretemporada con el plantel cuervo y para él fue muy importante esta preparación.

“Ahora me siento mucho mejor porque hace mucho que no hacía la pretemporada y también cuando llegué la primera vez, llegué una semana antes del inicio del campeonato y no me tocó hacer la pretemporada. Esta vez la pude hacer desde el inicio y eso para mí es muy importante”.

El delantero también contó el porqué de su decisión de quedarse otra temporada más en el club azabache.

“Cuando vine a Central Norte había firmado por un año hasta el 31 de diciembre y si quedábamos eliminados en el Regional Amateur yo podía volver a Cerro Porteño y si ascendíamos tenía la posibilidad de seguir en Central o irme a otro lado. A mí me conviene seguir acá, porque mi contrato con Cerro termina el año que viene en febrero, me quedó a cumplir mi contrato con Cerro Porteño acá”, dijo.

Con respecto a la puesta a punto del cuervo de cara al debut, Ronaldo remarcó: “Lo veo bastante bien al plantel, este torneo va a ser duro, difícil, hay equipos que están bien armados con jugadores de experiencias pero con los jugadores que llegaron a sumar para Central Norte, creo que vamos a dar pelea a todos los equipos”.

El atacante guaraní se perfila como titular para enfrentar a Juventud Unida de Gualeguaychú y viene de marcarle en el último amistoso a Juventud Antoniana.

“Los goles te ayudan para motivarte más, cada uno trabaja para estar entre los once titulares, mi objetivo es ayudar al equipo y si se puede con goles, mucho mejor. Todos nos enfocamos en dar lo mejor para poder llegar al objetivo que nos trazamos todos juntos como el campeonato pasado”, agregó.

Por último, Martínez se refirió a los hinchas que seguro acompañarán en gran número este domingo en Gualeguaychú.

“Sabemos lo que es la gente de Central Norte, una hinchada muy fiel y nosotros nos sentimos acompañados cuando los vemos en las tribunas. Generan un plus más al jugador y es una motivación que puedan estar en Gualeguaychú. Durante todo el campeonato pasado nos acompañaron y no me caben dudas que esta temporada seguirán al equipo”, señaló.