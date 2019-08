Djokovic eliminó al argentino Lóndero

No hubo batacazo en el US Open. Juan Ignacio Lóndero no pudo anoche ante Novak Djokovic, el máximo candidato a quedarse con el Grand Slam estadounidense.

El partido fue 6-4, 7-6 y 6-1 a favor del serbio, quien tuvo algunos pasajes con dolores, pero supo reponerse y abrochó su clasificación a la siguiente instancia.

Lóndero fue un digno rival para el vencedor de cuatro de los últimos cinco Grand Slam y quien busca quedarse con este US Open para continuar su racha y afirmarse como número 1 del mundo.

Antes del partido “Nole” habló sobre la lesión que arrastra: “Tengo un pequeño problema. Me he sentido doloroso durante diez días, me molesta un poco mi ritmo desde la línea de base y en el servicio, pero es mejor que hace tres o cuatro días.

“Creo que será mejor en el próximo partido”, sin embargo los dolores volvieron para Djokovic en la jornada de ayer.