VIDEO Leticia Siciliani le “robó” la previa a su hermana Griselda en el Bailando a puro fútbol

Leticia Siciliani le robó el protagonismo a su hermana Griselda en el Bailando 2019. Hace una semana, la joven actriz se animó a criticar al jurado y, en la gala de anoche, volvió a llamar la atención con sus declaraciones. “¿Usted dijo que Griselda y Nicolás (Villalba) son la pareja que menos me gusta del certamen?”, preguntó Marcelo Tinelli y la muchacha no tuvo problemas en ser crítica con su hermana. “Sí, yo dije eso porque la danza no le importa a nadie. Nos chupa un huevo cómo baila. Baila bien, ya lo sabemos, pero necesitamos que haga algo antes de bailar”, sostuvo.

La figura de la competencia de Showmatch señaló que fueron otras las palabras que utilizó en privado para darle su mirada sobre su desempeño en la pista. “Un día me dijo: Gri, yo entiendo que son buenos en el baile, pero ustedes se cagan en la previa”, contó la actriz. “La veo floja en las previas, pero necesitamos que haga algo antes. Yo vengo hoy, no puedo venir siempre”, recalcó Leticia.

En ese momento, para sorprender a Tinelli, Griselda recordó que su hermana fue jugadora de fútbol femenino. “¿Jugó profesionalmente?”, preguntó el conductor. “No, ya no lo hago profesionalmente. Jugaba en Excursionistas y en Atlanta también. Era del ascenso”, precisó Leticia. “Pasame una pelota!2, pidió el Cabezón y se animó a un “picadito” con la muchacha, que se lució con sus movimientos.