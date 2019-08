Allanaron la casa de Claudia Villafañe, pero no encontraron los objetos de Maradona

La Justicia allanó esta mañana el domicilio de Claudia Villafañe, en el marco de un litigio llevado a cabo por su ex esposo Diego Maradona, quien le reclama sus camisetas y otros objetos históricos, sin que se produjeran resultados positivos.

El allanamiento se realizó en el domicilio que ocupaba antiguamente el ex "10" del seleccionado argentino, en Segurola y Habana, en el barrio porteño de Villa Devoto.

En el trámite estuvieron presentes los abogados Fernando Burlando, representante de Villafañe, y Matías Morla, representante de Maradona.

El allanamiento culminó sin resultados positivos, de acuerdo a lo que señalaron el propio Maradona y su abogado.

"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron", expresó el ex astro futbolístico en sus redes sociales.

Por su parte, Morla graficó decepción en cuanto al trámite al expresar que lo que ocurrió "se parece a un capítulo de ´Los Simpsons´".

Además de los objetos históricos que Villafañe reivindica como bienes gananciales, Maradona también pide la restitución de un departamento situado en la calle Nazarre, que está a su nombre, aunque en el mismo reside la madre de su ex esposa.

El pasado 20 de agosto se llevó a cabo una audiencia en el marco de una causa que le inició Maradona a su ex esposa, para pedir la nulidad de la división de bienes.

Según indicó Morla, no hubo acuerdo porque el ex futbolista reclama lo que "le pertenece: los pantaloncitos de fútbol, las camisetas" y "Villafañe sigue con su postura de que no están las cosas".

La disputa también separa a los hijos del ex futbolistas, por un lado de Dalma y Gianina Maradona, hijas de Villafañe, defendiendo a su madre, y por el otro, los extramatrimoniales que tuvo el "10", apoyando al padre.