Se viene la Jornada del Arte Integrador

A partir del próximo 6 de septiembre se llevará a cabo la XIII Jornada del Arte Integrador en Rosario de la Frontera, organizada por el Grupo Movimiento Cultural Independiente Jesús Ramón Vera.

Entre sus principales objetivos se destaca el dar continuidad al proyecto Paseo de las Artes, llevar el arte a zonas periféricas y emergentes, y poder gestar un centro educativo, artístico y cultural. Este proyecto es uno de los dos que tenía el poeta Vera en vida.

Teresa Molina, dirigente del Movimiento Cultural Independiente, poeta, coplera y amiga del recordado Jesús, relató a El Tribuno parte de su historia y de sus proyectos. "Luego de su desaparición física, las Jornadas de Arte Integrador perduran porque, como es sabido, en vida del poeta se realizaron importantes murales con artistas de la Universidad de La Plata, Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba", contó.

Entre ellos, se puede destacar el mural que luce uno los muros de la escuela de Comercio 5.009 Nuestra Señora del Rosario, cuyo nombre es "Me han puesto a que viva".

"Sin desmerecer el mérito de otros, tenemos también el mural que embellece y da nombre a la plaza Gemes, "La Guerra Gaucha", de gran valor artístico e histórico, restaurado en las Jornadas del año 2017", indicó la poeta.

"El arte es una de las manifestaciones humanas donde se expresa el espíritu. El hombre es arte agregado a la naturaleza, dice Van Gogh. Si consideramos el espacio en donde desarrollamos las Jornadas, lugar donde imperan los niños, el arte en todas sus manifestaciones es una estimulación temprana a la sensibilidad, la comunicación para luego dar vía libre a la creatividad", resaltó Teresa.

Además, destacó: "La comunidad de Rosario vive con alegría esta fiesta del arte, preparándose para recibir a los artistas de diferentes puntos del país".

Jesús Ramón Vera

Jesús Ramón Vera fue poeta, comparsero y profesor de Letras. Nació en Salta un 24 de agosto de 1958.

Su gran amor por Rosario de la Frontera lo llevaba muy adentro desde la infancia. Su padre fue don José Vera, oriundo de Las Tinajeras, en inmediaciones de Copo Quile, con quien caminaba senderos del monte para visitar amigos y parientes en las vacaciones.

A finales del 2010, Jesús se trasladó a Rosario de la Frontera con sueños y grandes proyectos para su comunidad. Entre ellos, la creación de un terciario de Bellas de Artes y las Jornadas de Arte Integrador, cuya premisa era la creación de murales colectivos.

Su sueño era convertir a Rosario en la ciudad del arte público, por lo que llegó a lograr que se le dieran en comodato las viejas instalaciones del exmatadero en donde se había conformado un grupo para dar talleres totalmente gratis de cerámica, grabado, escultura, morfología del arte, historia del arte, lectura y comprensión de textos, con profesores y el aval de la Escuela de Bellas Artes Tomas Cabrera de Salta.

Cabe destacar que el pasaje y viáticos de los profesores que venían desde la ciudad en aquellos años pasaron a ser responsabilidad del poeta y un grupo de amigos. De esta manera y con mucho esfuerzo, se dio continuidad a los talleres a los que asistían niños, adultos, estudiantes secundarios y maestros.

Teresa Molina, su gran amiga que supo acompañar al poeta en sus inicios, también recordó: "Nuestro poeta no era valorado ni bien mirado porque su camisa no estaba pulcra y su rostro tenía la expresión de un hombre desvelado, como si lo persiguiera un sueño que no lo dejaba dormir".