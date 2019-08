Por falta de sponsors, Cístola se bajó del Turismo Nacional

El joven piloto de Joaquín V. González confirmó que dejó la competencia por falta de apoyo económico. Hasta fin de año continuará en el TC Pista y peleará por la Copa de Plata.

El 7 de agosto de 2018, un chico de 17 años sorprendió al ambiente del automovilismo, al debutar y ganar en la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo. Se trataba de Esteban Cístola, un joven de Joaquín V. González.

Un año después se convirtió en uno de los protagonistas de la Clase 3, como así también en el TC Pista, pero un día el motor de su Ford Focus del equipo Martos Med Competición, en el Turismo Nacional, se apagó para el anteño, por la baja de su principal sponsor.

“Por la presente comunico que por el retiro del apoyo publicitario de mi principal sponsor de Turismo Nacional, debo bajarme del equipo Martos Med a partir de esta carrera en Termas de Río Hondo. Sin dudas trabajaré para volver pronto a la categoría y al equipo que tan bien me han tratado”, indicó a través de las redes sociales.

Las palabras del piloto salteño reflejaron el dolor que sintió al tener que alejarse de la categoría.

Luego, un poco más sereno, dialogó con El Tribuno y si bien no ocultó su tristeza, puso todas sus fichas a la Copa de Plata en el TC Pista.

“Ya lo veníamos anticipando, necesitábamos un apoyo económico para seguir y una de las empresas se bajó. ‘Cereales del Sur’ era nuestro principal sponsor. Hoy por falta de apoyo en la provincia no llegamos a juntar el presupuesto y sabíamos que si se nos caía uno, era imposible continuar”.

Sobre la falta de apoyo provincial, Cístola comentó que desde la Provincia lo escucharon, pero no tuvo el apoyo que esperaba. “Se habló mucho, hace dos años y medio venimos hablando, desde que corro a nivel nacional, pero la verdad es que dieron muchas vueltas, no llegamos a cerrar nada”.

No se detiene

Pese al dolor que le genera bajarse momentáneamente del Turismo Nacional, Cístola no pierde tiempo y se prepara para disputar la Copa de Plata en el TC Pista.

“Tras bajarnos del Turismo Nacional, vamos por todo, lo poco que nos sobra vamos a ponerlo en el TC Pista. Quedan cinco fechas y tenemos la posibilidad de pelear por el campeonato”.

De todas formas está abierto al diálogo y su idea es regresar a esa categoría pronto. “Por el momento no me contactó nadie, pudimos publicar la decisión hoy (ayer), es muy reciente todo y quizás más adelante alguien nos llame para competir. Habría que hablarlo con mi papá, que es el encargado. Yo me subo al auto y manejo. Si aparece un sponsor grande podríamos retomar, pero es una oportunidad para arrancar el año que viene”.

En Salta, el joven piloto se prepara para disputar la siguiente fecha.

“La semana (8 de septiembre) que viene en Rafaela competimos en el autódromo Ciudad de Rafaela”, cerró.