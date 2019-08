La durísima carta de Gianinna Maradona a Diego: “Vos a mí me robaste la verdad”

La batalla judicial entre Diego Maradona y Claudia Villafañe continúa desde hace tres años. El miércoles, la Justicia realizó un allanamiento en el departamento de Devoto que compartieron durante su matrimonio para hacer un relevamiento de las camisetas, botines y trofeos que el Diez obtuvo a lo largo de su carrera.

Desde que Maradona acusó a su ex de haberse quedado con estos objetos y de haberlo estafado mientras estuvieron casados, Dalma y Gianinna siempre salieron a defender a su madre y a declarar públicamente que era inocente de todas esas graves acusaciones.

En medio de este conflicto judicial, Dalma fue la primera en salir a apoyar a Claudia en las redes sociales. Luego, fue el turno de Gianinna, quien publicó una foto retro de su familia en la playa y escribió una extensa reflexión sobre el paso del tiempo y la relación que mantiene con su hijo, su mamá, su hermana, su abuela y su padre, a quien primero le agradece por algunas enseñanzas, pero también le dedica unas duras palabras.

La carta de Gianinna

“Estos fuimos nosotros, una montaña de amor! El tiempo y las cosas que pasamos nos hicieron más fuertes, más capaces de enfrentar lo que sea”, empieza el posteo de la mamá de Benjamín Agüero. “Hoy puntualmente solo tengo para decir gracias, tengo la vida que siempre soñé tener, un hijo sano, hermoso, bueno, con un corazón hermoso y noble, la sobrina que tanto espere que superó mis expectativas de lo que podía llegar a dar y amar después de ser mamá. A mi abuela, que aún con su edad sigue riéndose cuando le digo barbaridades para que ella se ría a carcajadas. Fuerte y valiente haciéndole frente a lo que venga. A mi mamá que cada día valoro y admiro más. Sos de otro planeta”, explica en la publicación de Instagram.

“Pasan mil cosas y nosotras seguimos eligiéndonos, seguimos estando la una para la otra, hoy con mil años más y cada una con su hijo, pero siempre atenta la una a la otra. Gracias viejos, gracias por darme a mi persona: Si, gracias por este día de risas y tantas anécdotas. Gracias por tus mil caras cuando escuchamos por teléfono a la abuela o leemos una carta vieja de papá a mamá. Gracias a todos porque cada cosa mínima que hacen a nosotras nos une más y nos hace más fuertes!”, señala la hija de Diego y Claudia.

“Gracias Pá, desde donde podés, desde donde tu cuerpo y alma te lo permiten hoy seguís haciendo que nos sigamos defendiendo como cuando pusiste a mi hermana en penitencia y yo no me moví de la puerta del baño hasta que la sacaste! Cuando hacías que esperemos las 3 sin dormir en una sala de espera abrazadas rezando que el de arriba te de otra oportunidad. Gracias por enseñarme que ellas están primero que todo. Gracias por cumplir mi pedido cuando te estabas muriendo y vivir para conocer a mi hijo. Fuiste el Babu más espectacular hasta que decidiste dejar de serlo. Gracias por acusar a todos de que te robaron cuando vos a mí me robaste la verdad. Gracias por enseñarme que la mentira lastima más al que la dice. Que las adicciones te alejan de quienes más amas. Gracias por TODO lo que hiciste y seguís haciendo por mí. Todos merecemos elegir dónde y con quién queremos vivir esta vida. Estamos de paso!”, finaliza Gianinna.

El apoyo a Claudia

Además de Dalma y Gianinna, también Claudia recibió el apoyo incondicional de Jorge Taiana, su actual apreja, quien siempre mantiene un perfil bajo, pero decidió dejar un filoso comentario tras la situación vivida. "Terminaron las vacaciones, pero el 'circo' no se va. A mí lo que más me gusta son los payasos (...). Aguante el circo", expresó la pareja de Claudia, parafraseando el mensaje que horas antes había publicado Maradona en Instagram.