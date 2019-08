El Gobierno no cumplió con los trabajadores del PEC

Llegaron los contratos para los trabajadores del PEC pero no es lo que se esperaba. Los trabajadores manifiestan que están obligados por el gobierno a ser monotributistas. Analizan la posibilidad de sumarse a la lucha docente.

La Dra. María Julia Pizzola, dirigente gremial de ATE y vocera del PEC (Programa de Equipos Comunitarios), se refirió a la situación de los trabajadores del programa PEC luego de recibir la documentación desde el Gobierno provincial referida a su situación laboral futura.

"La documentación que llegó para ellos no contiene nada de lo acordado en la última reunión de la cual también participó el mismo gobernador Urtubey", expresó la médica.

La profesional explicó que los trabajadores PEC no tienen ninguna garantía de su continuidad laboral a partir del mes de diciembre. Los contratos de locación de servicio que enviaron desde el Ministerio de Salud solo traen más precarización para los trabajadores. "La única verdad es que este gobierno le está dejando una bomba de tiempo a la gestión que asumirá a partir del 10 de diciembre".

Los trabajadores se reunieron en RRHH del nosocomio local para firmar los contratos y se vieron sorprendidos, ya que no era lo que ellos esperaban. "Se había acordado que las compañeras iban a cobrar por el mismo escalafón pero no se cumplió; pasan de estar en la condición de becarias a tener un contrato de locación hasta diciembre y hay una cláusula que dice que no hay continuidad laboral, solo se les va a dar 10 días de vacaciones y no se contemplan las carpetas médicas. Una vez más el Gobierno el no cumplió".

La dirigente gremial declaró que "con esto queda demostrado el destrato que el ministro Mascarello tiene para con todos los trabajadores de la salud pública salteña".

Luego de 4 meses de lucha, los trabajadores del PEC habían logrado llegar a regularizar su situación laboral, con un paso previo a las designaciones para pasar a la planta permanente, recibiendo igualmente por este año un sueldo equiparado al resto de los empleados de la administración pública provincial y con los beneficios correspondientes. Todo rubricado en un acta acuerdo con el Ministerio de Salud.

El Programa de Equipos Comunitarios (PEC), creado bajo la resolución nacional 1653/2016, implementó desde el año 2004 una política de fortalecimiento de recursos humanos para el Primer Nivel de Atención, cuyo propósito es contribuir a fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud como política de Estado en el marco de la Cobertura Universal de Salud.