Preocupa en Orán un presunto "quema coches"

Como si el problema de la inseguridad, entre tantos otros, no fuera suficiente para los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán, en los últimos días se sumó otro: la aparición de un presunto "quemacoches". Ayer, cerca de las seis un hombre de unos 40 años fue alertado sobre el incendio que alguien había provocado en su vehículo, un Renault Clio, al salir de su casa observó el rodado en llamas. Se trata del segundo caso en menos de dos semanas y los investigadores trabajan para dilucidar si es la misma persona.

El incendio intencional provocado sobre un auto marca Renualt Clio ayer en horas de la mañana, ocurrió sobre la calle Belgrano al 700, afuera de la casa del damnificado, quien fue alertado sobre el hecho pero cuando salió era demasiado tarde, el vehículo estaba en llamas.

El primer hecho registrado hace algunas semanas, según las fuerzas de seguridad, tiene las mismas características y al parecer habría sido perpetrado por la misma persona: el ahora llamado "quemacoches". Este primer siniestro se registró en la calle 9 de Julio casi esquina Moreno del centro oranense, escenario donde el presunto pirómano incendió un Volkswagen Gol color blanco.

Ambos casos fueron denunciados y al parecer estarían siendo investigados. En las dos ocasiones, los hechos fueron registrados por las cámaras de videovigilancia ubicadas en la vía pública. Según le dijo a El Tribuno el dueño del primer coche quemado, "me cansé de pedir las grabaciones al 911, no se por qué no quieren mostrarme las imágenes y tampoco sé si están trabajando al respecto. Llega un momento que en medio de la búsqueda de la verdad, uno se cansa de insistir".

En el segundo incendio realizado ayer, este matutino pudo acceder a las imágenes (Ver web El Tribuno) donde el quemacoches hace de las suyas. Al cabo de algunos minutos, el sujeto permanece en el lugar y primero lanza un líquido sobre el capó, luego intenta dos o tres veces provocar el incendio sin suerte hasta que en el último intento se observa el estallido del foco ígneo arriba del vehículo, momentos en que el sospechoso se da a la fuga. A raíz de las imágenes que poseen lo investigadores, pruebas contundentes, analizan si se trata de la misma persona.

Parte de la enorme preocupación de la gente tiene que ver con la inseguridad que vienen padeciendo en el último tiempo, pero sobre todo porque en esta oportunidad en los casos del "quemacoches" los sucesos se produjeron a metros de la Municipalidad, a pocas cuadras de la Cárcel de Mujeres y a unos 150 metros de la plaza Pizarro, en pleno corazón del centro de la ciudad.

En ese sentido no solo los hombres víctimas de un supuesto pirómano están preocupados, son los vecinos en general de la ciudad norteña quienes claman por mayor seguridad y resultados concretos.

Cansados de la inseguridad

Los sistemáticos hechos de inseguridad en Orán agotaron la paciencia de los vecinos. Como si eso fuera poco apareció un presunto “quemacoches”. El hombre de unos 40 años, víctima de la quema del vehículo ayer por la mañana, sufrió hace una semana atrás el robo de algunas pertenencias que tenía en el fondo de su casa.

“En esa oportunidad treparon la tapia del fondo de mi casa y se metieron a robar. Después, en otro hecho, rompieron el vidrio de la camioneta y se llevaron el estéreo”, dijo el damnificado. “Hace algunas semanas le quemaron el auto a mi vecino y hasta el momento no tiene novedades ni de las cámaras de seguridad ni del causante. Es increíble que viviendo a una cuadra de la Municipalidad pasen estas cosas, estamos en pleno centro”, acotó un vecino.