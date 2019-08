De Francesco: “La gente, el mejor refuerzo”

El cuervo ya conoce su camino en el Federal A y quien estuvo presente en Buenos Aires el pasado miércoles justamente para presenciar el sorteo, fue el presidente del club, Héctor De Francesco.

El titular azabache se refirió a los partidos que le tocarán al cuervo, a los gastos que deberá afrontar y la ilusión de ser un equipo protagonista en el campeonato.

“La verdad que estoy muy contento con la reunión que se dio en el Consejo Federal, fue todo muy transparente. Se pudo opinar de manera libre en muchas cuestiones y se destaca que todos los presidentes coincidieron en como se disputará el torneo, con hexagonal final y los descensos, eso fue consensuado con los presidentes y el fixture fue todo con bolillero”, le comentó Héctor De Francesco a El Tribuno.

Con respecto al debut de Central Norte, como visitante, frente a Juventud Unida de Gualeguaychú el titular ya palpitó: “Nos tocó de visitante pero si sacamos un buen resultado recibimos a unos de los candidatos (Sarmiento de Chaco) en nuestra cancha que seguro va a explotar”.

Justamente con respecto a la gente, De Francesco remarcó la importancia que tendrá la presencia de ellos en los partidos que el cuervo juegue de local en el Martearena.

“La gente es algo muy importante que tiene Central, es algo que otros clubes no tienen. La gente es el mejor refuerzo de la institución y les pido que vamos todos juntos y unidos apoyando desde el minuto uno. Serán veintiocho fechas y vamos a necesitar el apoyo que sin dudas sé que lo vamos a tener. Vamos a mostrarles a todo el Federal A lo que es Central Norte y lo que representa en el interior del país”.

El presupuesto de Central Norte será elevado en esta temporada sobre todo por los viajes que deberá realizar el equipo.

“Estamos negociando con una empresa que se acomode al presupuesto. Hay que avanzar en eso con tiempo, lo lindo es que Central siempre tiene posibilidades de mostrarse y eso será importante para los sponsors”.

A menos de un mes del inicio del campeonato, Central continúa a la espera de los último refuerzos pero hasta ahora los jugadores que fueron llegando mostraron un buen rendimiento en el último amistoso frente a Deportivo La Merced.

“El plantel esta bien, nos faltan cuatro incorporaciones que le den mayor jerarquía de lo que ya tiene Central. En estos días se cierra el libro de pases de la Primera Nacional y vamos a ver lo mejor para el plantel. Hay que generar la expectativa y no me caben dudas que este equipo cumplirá con las exigencias que pretende el cuerpo técnico y el hincha”, sintetizó Héctor De Francesco, titular azabache.