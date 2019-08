“Soy consecuencia de los valores que recibí de Salta”

Fuera del campo de juego, Guillermo Cazón es tan referente como lo es adentro la estrella del handball argentino Diego Simonet. El preparador físico salteño estuvo presente en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, Toronto 2015 y los actuales de Lima 2019, además de haber formado parte del cuerpo técnico de Los Gladiadores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Radicado en Buenos Aires, pero nacido y formado en nuestra provincia, Cazón lleva los colores de Salta en su corazón y así lo reflejó en un mano a mano con El Tribuno en el Polideportivo 1 de la Villa Nacional Deportiva, escenario donde la Selección masculina obtuvo tres victorias consecutivas y avanzó a las semifinales de la competencia que se realiza en la capital peruana, donde hoy desde las 22.30 de nuestro país, buscará asegurarse una medalla y avanzar a la final.

¿Cómo están Los Gladiadores después de las victorias ante Estados Unidos, Chile y Cuba?

El equipo está muy bien, tiene un objetivo claro y estamos tratando de pasar a la final, mejorando en cada partido, cuidando a los jugadores, porque se juegan partidos todos los días y hay poco tiempo de recuperación.

En otros deportes como el básquet, los entrenadores sostienen que la clave en este tipo de torneos es la rotación, ¿ustedes cómo manejan las variantes del equipo?

Trabajamos mucho con el cuerpo técnico; con el médico, con el kinesiólogo, con el segundo entrenador Guillermo Milano, Manolo (Cadenas) y yo vamos hablando cada día para ver cómo están los jugadores en la previa de un partido.

Ante Cuba tuvieron un partido muy trabado, ¿terminaron bien los jugadores para enfrentar a México?

Sí, estamos bien, lo importante era pasar cómodos la ronda y logramos conseguirlo.

Están a semifinales, ¿piensan en la posibilidad del oro?

No, no. Ante todo estamos con tranquilidad, realmente nos sentimos muy tranquilos y prefiero no hablar mucho, porque hay que tener mucha humildad y perfil bajo.

¿Hace cuánto tiempo formás parte de Los Gladiadores?

No me acuerdo ya hace cuánto estoy porque vivo cada torneo al 100%, respeto y quiero mucho a mi país, a mi provincia como para que todo funcione como corresponde.

¿Estás pendiente del handball en Salta?

Sí y creo que como en todo el país ha evolucionado mucho el handball. En todos lados se está jugando a este deporte gracias a Los Gladiadores y hay un muy buen trabajo ahora también en el femenino con Eduardo “Dady” Gallardo, que es un gran entrenador y también se está trabajando muy bien en las otras categorías en las dos ramas.

Si te pregunto por Salta, ¿cuál es el recuerdo que se viene a tu mente?

Yo amo a mi provincia y todos los días me acuerdo de Salta. Seguramente va a leer esta nota mi vieja y toda mi familia así que les quiero dejar un saludo muy grande, como también a mi mujer y mis hijas que están en Buenos Aires. Yo soy una consecuencia de haber sido muy bien educado en la Técnica 2 en Salta y tener muchos valores que me dio mi provincia. Afortunadamente hay mucha gente que me quiere y que siempre me ayudó a pensar que se pueden conseguir cosas muy importantes en la vida.

Cabe destacar que El seleccionado argentino de handball masculino superó el viernes por la noche en forma ajustada a su par de Cuba, por 23 a 21, ganó en forma invicta el grupo A de la competencia.

En el Polideportivo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de la capital peruana, el equipo dirigido por el español Manolo Cadenas se quedó con la victoria en forma ajustada, en un encuentro que se tornó áspero y con mucha fricción, por momentos.