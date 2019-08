“Cuando se habla de reforma laboral, no es mermar derechos sino ser más competitivos”

En un breve paseo por el teleférico, pero con una conversación profunda, Marcelo Lara Gros, intendente de Orán y candidato a senador nacional en primer término por el espacio Unión por Salta, expuso su visión del debate que se viene en el país: la reforma laboral. Quiere que en la frontera norte se instaure una zona franca comercial, para evitar la informalidad.

¿Por qué quiere ser senador nacional?

Yo soy intendente de Orán. El gobernador Juan Manuel Urtubey descentralizó la obra pública y los fondos sociales y eso me permitió llevar un proyecto que yo había soñado desde jovencito. Todo eso me hizo que lo apoyara mucho. Un día estaba visitando a mi madre, que no está bien, y me llamó para ofrecerme la candidatura a senador y no le podía decir que no, porque le estoy muy agradecido.

Primero imaginaba que me iban a ofrecer una candidatura de vicegobernador porque los intendentes del Foro sabían que no me iba a presentar a la reelección en Orán. Y ellos me empezaron a hablar de eso en aquel momento. Yo no soy una persona conocida en Salta capital, en el norte sí.

Entonces empezamos el trabajo para hacerme conocer, ya recorrimos unos 40 municipios

¿Ya tiene en agenda algún proyecto para Salta o la región?

Yo soy un convencido de que hay muchísimas cosas por hacer, que dependen de una voluntad política. Por eso creo que es tan importante la llegada de Urtubey a la vicepresidencia de la Nación. Es un hombre que se hizo conocer mucho en el país. Debe ser el político del interior más conocido, todos los otros son de la zona central, de la Capital o la Ciudad de Buenos Aires. Él nos puede asegurar ese federalismo que necesitamos.

¿Cómo se garantiza ese federalismo?

Primero asumiendo que no todos somos iguales. Hay una región que es mucho más olvidada que otra. Ese fue el diseño de un país de hace más de cien años. Se centralizó todo en Buenos Aires, vemos que todas las vías férreas se dirigen hacia los puertos. Nosotros tenemos que luchar para tener una salida rápida hacia el Pacífico, para tener una mejor logística, mejor infraestructura. Se anunció con tanto énfasis el Plan Belgrano y no se hizo ni un 30 por ciento. En el norte, hace más de un año se cayó un puente con unos vagones que iban transportando azúcar. Todavía está el puente abajo.

Entonces si uno no es competitivo no pueden crecer nuestras regiones. No puede ser que en el norte, donde sufrimos tanto calor, tengamos que pagar la misma luz que en otros lugares del país. Nunca tuvimos incentivos como en el sur, como en el precio del gas.

Tenemos que ver de desarrollar un país. No es cuestión de tener un montón de fábricas por todos lados, porque hay cosas que podemos hacer y otras que no. El Estado tiene que hacer que el financiamiento sea más federal y apostar a la capacitación de la futura mano de obra, en esta época de innovación.

¿Cuál es su postura sobre una reforma laboral y previsional?

Cuando uno habla de reforma laboral o previsional, no es cuestión de mermar derechos; es cuestión de ver cómo hacemos para que seamos más competitivos. Hoy se habla de un sistema de mayor productividad, por ejemplo, que haya salarios básicos, que sean dignos, pero también salarios por productividad. Esto de igual remuneración por igual tarea, no es del todo justo hoy en día. A mi me pasa en la Municipalidad que uno dice che: ‘aquel que hace todo el esfuerzo por hacer las cosas bien, no puede ganar lo mismo que el que cumple su horario y listo’. ¿Para que necesitamos el trabajo?

Es una forma de dignificar a la persona. Aquellos que creemos en Dios participamos de la creación divina. Yo creo que al trabajo uno lo tiene que hacer de la mejor manera posible porque está completando algo que viene de arriba. Entonces, todo hay que relacionarlo con la mayor productividad.

Es un deber del Estado y del empresario la capacitación. Si nosotros no comprendemos, dentro de diez años veremos que el mundo avanzó por un lado y nosotros nos quedamos atrás. No es mermar derechos, sino tener más derechos con la capacitación y el premio o el incentivo por una mayor productividad.

En el norte penetró fuerte el nar cotráfico y, además, hubo recientes conflictos con los bagayeros, ¿cuál puede ser su aporte para cambiar esta situación?

Recién hablaba de la mayor productividad en el trabajo, pero también hay una cláusula de la Constitución que nunca fue reglamentada y viene de la reforma de 1957, que el trabajador sea socio un poco en la empresa. Y nos tenemos que animar a discutir, porque en los países más desarrollados se implementó esto casualmente porque hay que lograr mayor productividad y crecimiento. Sin crecimiento no hay mejora de nada.

En cuanto al narcotráfico, yo soy un convencido que todas las regiones de frontera tenemos ese drama y lo tenemos por muchas razones. Por eso es tan importante que llegue alguien nuestro, que conozca el tema para poder solucionarlo. El narcotráfico y el contrabando son dramas de todas las fronteras. Yo creo que hay que legalizar lo que se pueda ¿Esto cómo se puede hacer? Y bueno mediante la reforma de la ley de zonas francas. Hay que lograr que se puedan instalar las zonas francas comerciales que en Argentina no existen pero en Chile si. Con esto nosotros solucionaríamos ese problema del contrabando de mercadería. De esa forma legalizaríamos una cosa, tendríamos que tener mayores controles claro. No es posible que estén más gendarmes cuidando el Conurbano que toda el área de frontera que tenemos.

¿Cuál será su postura ante el proyecto del aborto, legal, seguro y gratuito?

Yo soy un convencido que nosotros estamos aquí porque alguien nos respetó la vida. Hay un principio fundamental: no hacer a otros lo que a uno no quiere que le hagan. A mi, mis padres me respetaron y yo quisiera que todo el mundo respete la vida de otro. Yo soy católico practicante, pero no es cuestión de religión sino de derecho natural.

Una de las facultades que tienen los senadores es pedir informes a las autoridades del Ejecutivo ¿Usted planteará la situación de enfermedades como el dengue? ¿Qué hará para que se trabaje en este tema?

Es fundamental que se trabaje en zona de frontera, de un lado y de otro. Aquí tienen que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores y el área de Salud de ambos gobiernos. Generalmente se hace, pero todo lo que se dice ahí es como si cayera en saco roto. Por eso, el pedido de informes en eso es fundamental. Nosotros tenemos un programa de Enfermedades Tropicales, que empezó con 37 empleados y hoy son 150 que monitorean permanentemente la ciudad, y lo estamos extendiendo a todo el departamento. Pero si del otro lado de la frontera no se ataca esto y no se trabaja de la misma forma, no tiene sentido. No solamente con el país vecino hay que hacerlo, sino con todas las provincias que tenemos el mismo clima.

¿Cuáles son las materias pendientes que deja como intendente de? ¿Terminaron todas obras del Fondo de Reparación Histórica? En Orán faltan servicios y la informalidad sigue alta...

Exactamente, la informalidad sigue siendo alta y, cuando hablamos de reforma laboral, a la informalidad hay que llevarla a la formalidad. Por ejemplo a una tienda en Orán entran unas 50 personas, si es un buen día. Y resulta que tiene los mismos costos, no en sueldo, no hay que disminuirlos sino aumentarlos; hablo de las cargas impositivas que un comercio del barrio de Once. Allí no entran 50 personas, capaz que mil, son más competitivos. A nosotros nos cuesta entrar en la formalidad. En las obras del FRH se está terminado la planta depuradora de líquidos cloacales. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer.