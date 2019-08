Huyeron con 7 kilos de droga y la ocultaron en un árbol

Efectivos de la Policía de la Provincia secuestraron más de 7 kilogramos de cocaína en el marco del Operativo NOA Seguro III, realizado el miércoles pasado en la ruta nacional 81. La droga fue encontrada oculta a un costado del camino, luego de que los agentes iniciaran la persecución de una camioneta Toyota Hilux que trató de eludir un control establecido en el acceso al pueblo de Pluma de Pato, en el departamento Rivadavia Banda Norte.

En el vehículo viajaban tres personas que momentos antes habían llegado a la localidad de Morillo, desde la frontera con Bolivia. Al advertir la presencia del control policial, la 4x4 hizo una imprevista maniobra de retorno, lo que puso en alerta a los guardianes. De inmediato, los uniformados dieron la voz de alerta a sus camaradas de la comisaría 44, lo que posibilitó que la camioneta fuera interceptada antes de que tomara un camino alternativa para retornar a Alto la Sierra.

Ante las sospechas de que podría tratarse de gente vinculada con el narcotráfico, se requirió la presencia de personal del Departamento Operaciones Zona Norte, afectado a estas tareas en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Al efectuarse la requisa de la Toyota, con la ayuda de Ara, una perra antinarcótico, los agentes no detectaron la presencia de estupefacientes. Sin embargo, a los policías les llamó la atención que en el vehículo solo había dos personas.

Por eso se resolvió poner en marcha un minucioso rastrillaje en la zona para localizar al tercer ocupante. Minutos después, una patrulla del destacamento Pluma de Pato advirtió a un hombre que caminaba por la ruta, en dirección a ese pueblo. Luego de ser identificado se estableció que se trataba de la persona que buscaban, ya que no era de la zona y no pudo justificar su presencia en el lugar, además de dar muestras de encontrarse muy nervioso, a pesar de que no portaba ningún elemento que lo comprometiera.

Si bien el sujeto negó toda vinculación con los dos ocupantes de la camioneta, todo indicaba que no decía la verdad. Para descubrir la maniobra los policías decidieron seguir las huellas de las zapatillas que calzaba y de esa manera llegaron hasta el sitio donde había descendido al momento de huir del control. Así fue como las pisadas condujeron a los rastreadores hasta un árbol donde encontraron escondida entre las ramas una mochila con siete paquetes compactados, envueltos en cintas en embalar.

El contenido de los "ladrillos" fue sometido a las pruebas de narcotest, las que determinaron que se trataba de cocaína. El total fueron 7,075 kilos, lo que equivale a 56.600 dosis de esta droga, informó a Policía a través de su página web.

Frente a estas evidencias se procedió a la detención del sospechoso, a quien le secuestraron un celular, manuscritos, las zapatillas y otros elementos de interés para la causa.

Las medidas

Con la intervención del fiscal Rafael Lamas y del juez federal de Tartagal, Carlos Frugoni, se procedió, además, al secuestro de la camioneta y la detención de los otros dos ocupantes del vehículo como cómplices del principal implicado. A pesar de que en poder de ambos no encontraron drogas, de la investigación preliminar se determinó que el principal implicado viajaba con ellos en la camioneta Toyota.

A esto se sumó el hecho de que intentaron eludir el control policial al realizar una maniobra de escape. La fuentes consultadas señalaron que el sujeto que ocultó la mochila entre la vegetación es oriundo de la localidad de Alto La Sierra, situada a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia. Se supo que los narcos tenían previsto entregar la droga a personas que los aguardaban en Pluma de Pato. Por ese motivo, la Justicia Federal norteña dispuso que se prosigan con las investigaciones para detener a otros implicados.