Investigan la aparición sin vida de un policía retirado

El martes pasado, Carlos Díaz de 58 años fue encontrado sin vida por una amiga, vecina del lugar, en su domicilio. Se trata de un policía retirado, según investigadores la mujer fue a verlo como era habitual y al no recibir respuesta decidió ingresar con la llave que el mismo dueño de casa le habría dado, en ese momento notó que Díaz yacía en el interior de la vivienda. Sospechas de un homicidio dieron lugar a la intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas a cargo de Verónica Simensen de Bielke.

La hipótesis de un robo seguido de muerte se maneja ya que en el domicilio faltaba el televisor LCD, la llave de la puerta y un teléfono celular. Lo que tratan de establecer es si también se llevaron dinero. Según la fuente, en la zona hay cerca de 14 cámaras de seguridad, por lo que desde ocurrido el hecho analizan de manera minuciosa cada las imágenes.

El cuerpo del policía retirado fue trasladado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, al Servicio de Tanatología Forense. Simesen de Bielke explicó que se trabaja sobre la hipótesis de que el fallecido habría sido víctima de un robo y espera los resultados de la autopsia para conocer en forma fehaciente la causa del deceso.

Díaz era un paciente oncológico, padecía cáncer de próstata y estaba en tratamiento. Se supo que en los días previos había manifestado que le zumbaban los oídos y tenía pactada una cita con el médico para el miércoles último. Carlos Díaz era una persona muy querida, tenía muchos amigos y realizaba diversas actividades. Integraba el coro de la parroquia Santa Rosa de Lima. El lunes pasado fue su última participación en el marco de la novena en honor a la patrona de Güemes.

Dictaba clases de catequesis, le gustaba bailar formando parte de agrupaciones carnestolendas. Su ausencia en lugares habituales llamó la atención; además, no respondía los llamados a su puerta o a su celular; por esa razón, el martes alrededor de las 18 su amiga procedió a ingresar para constatar su estado de salud, encontrándose con una triste realidad.

A pesar de su enfermedad y en base al estado en que se encontró la habitación donde fue hallado, la causa de muerte fue carátulas como “dudosa”. Personal del CIF procedió a relevar el lugar y su cuerpo fue sometido a una autopsia. Aún no se dieron a conocer los resultados de ambos estudios, pero se sabe que hay elementos personales faltantes.

Un hondo pesar hubo en General Güemes, era un hombre muy querido y respetado por gran parte de esa comunidad. Díaz se jubiló con el grado de sargento ayudante luego de 25 años de servicio.