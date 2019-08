La vuelta de Del Potro: el tandilense confirmó en qué torneo ATP debutará

Juan Martín del Potro volverá a jugar al tenis de manera profesional. Luego de haber sufrido la fractura de su rótula derecha la segunda lesión de este tipo en menos de un año y de que se deslizara una vez más la versión de un posible retiro, el tandilense tomó la decisión de volver al ruedo en el ATP 250 de Estocolmo, que se celebrará del 14 al 20 de octubre. Luego viajará a Viena, Austria.

El argentino, que dejó atrás las dolencias en su rodilla luego de una dura lesión sufrida en Queen’s, buscará tomar ritmo de competencia para iniciar la próxima temporada en forma física (su gran anhelo es estar al ciento por ciento en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año).

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV