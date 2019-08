Sabella: “Gallardo era para mí lo que Magic Johnson era para los Lakers”

El ex DT del seleccionado argentino de fútbol, Alejandro Sabella, afirmó hoy que Marcelo Gallardo fue un hacedor de juego como el estadounidense Earvin Magic Johnson, uno de los basquetbolistas más importantes en la historia de ese deporte, en Los Ángeles Lakers.

“Marcelo era para mí lo que Magic Johnson para los Lakers: un playmaker, un hacedor de juego. Por eso dije una vez: Si quieren saber cómo es el fútbol, abran la cabeza de Gallardo y verán un manual Ilustrado”, aseguró Sabella en una nota concedida al sitio oficial de la FIFA.

Sabella conoció muy bien al actual entrenador de River Plate, nominado en los premios The Best de FIFA, porque aconsejó su promoción a la reserva del club, en 1991, cuando tenía tan solo 15 años.

“Apenas llegué al club me hablaron de un tal Gallardo que jugaba en 9ª, pero les dije que era muy chico. Recién lo vi a fin de año, en la final de su división. La primera que tocó me di cuenta que era diferente. ¡Jugaba como si tuviera 30!”, indicó Sabella.

El ex DT de Estudiantes La Plata indicó que el Muñeco tenía “voz de mando y manejo con sus compañeros”, aptitudes que trasladó a sus dirigidos en momentos decisivos como la final ante Boca en la Copa Libertadores 2018.

“Por eso consigue que mantengan la fortaleza mental y anímica, la concentración e intensidad, y no pierden el fuego interior. Eso es difícil de lograr”, señaló Sabella.