En agosto el dólar acumuló una suba de $17,02: hoy cerró a $62,03

A pesar de nuevas ventas de reservas y una tasa superior al 83%, el dólar subió hoy $62,03, con lo que acumuló en el mes un aumento de $17,02.

La divisa finalizó a un promedio de $57,56 para la punta compradora y a $62,03 para la vendedora, indicó el Banco Central.

De ese modo, en la semana tuvo un alza de $4,72, mientras que en agosto el avance acumulado fue de $17,02.

En Banco Nación, operó a $61, mientras que la cotización más elevada se dio en Banco Galicia, $63.

En el sector mayorista, el dólar terminó a $59,51, con lo que trepó $15,63 durante el mes.

A su vez, a lo largo de la semana, el billete registró un incremento acumulado de $4,36.

El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del día anterior al llegar a US$ 728,789 millones.

El Banco Central concretó ventas por un total de US$ 387 millones en la rueda con lo que en la última semana sacrificó US$ 1.279 millones.

Además, convalidó una tasa promedio total diaria de política monetaria de 83,264%.