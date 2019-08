Bailando 2019: Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron un fuego con su Videoclip de Daddy Yankee

En una nueva gala de Videoclip en el Súper Bailando, la primera pareja que salió a la pista fue la de Cinthia Fernández y Martín Baclini, quienes hicieron una representación del tema Con calma, de Daddy Yankee & Snow, junto a su coach, Vero Paschiero, y seis bailarines.

Ángel de Brito (10) abrió la ronda de devoluciones: “La coreo estuvo magnífica. Este equipo entendió lo que es el show. A mí me encantó”.

Carolina Pampita Ardohain (8) le dio un consejo a Cinthia: “Más allá de que Martín sea el hombre de tu vida o no, cualquier hombre que te elija, con tres hijas, tiene que darte amor por completo, tiene que amar a las cuatro”. Y agregó: “El baile me gustó, aunque me hubiera gustado ver a Cinthia más presente en toda la coreo. Estuvieron muy bien”.

Florencia Peña (voto secreto) aseguró: “Fue muy contagioso lo que hicieron, me daban ganas de ir a bailar con ustedes. A Cinthia la sentí más liberada y Martín está bailando mucho”.

Marcelo Polino (5) pidió el BAR y les dio el visto bueno: “Se vio mucha alegría, fue lindo lo que hicieron. Me gustó”.

Cuando tomó la palabra, Flavio Mendoza sugirió que hubo un plagio en una parte de la coreo y bajó un punto. A Laura Fidalgo le encantó: “Hubo fuerza y dinámica. Punto para arriba”. Y Aníbal Pachano también valoró el trabajo y subió la nota.